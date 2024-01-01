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Футбол онлайн - Австралия. А-лига

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Австралия. А-лига (2023/2024). 16 тур Таблица
Сегодня, 07:30
Веллингтон Феникс
2 : 0
Вестерн Юнайтед
Идет второй тайм
П1
1.04
Х
14
П2
100
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Сегодня, 09:30
Мельбурн Виктори
- : -
Макартур
Не начался
П1
1.32
Х
5.7
П2
8.5
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Сегодня, 10:00
Брисбен Роар
- : -
Мельбурн Сити
Не начался
П1
3.45
Х
3.85
П2
1.98
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Сегодня, 11:45
Сентрал Кост Маринерс
- : -
Сидней
Не начался
П1
2.08
Х
3.95
П2
3.1
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Австралия. А-лига (2023/2024). 16 тур Таблица
11 февраля, 09:00
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
Ньюкасл Джетс
Не начался
П1
1.63
Х
4.4
П2
4.7
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Австралия. А-лига (2023/2024). 17 тур Таблица
16 февраля, 11:45
Вестерн Юнайтед
- : -
Ньюкасл Джетс
Не начался
П1
2.15
Х
3.85
П2
3.05
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Австралия. А-лига (2023/2024). 17 тур Таблица
17 февраля, 10:00
Сидней
- : -
Аделаида Юнайтед
Не начался
П1
1.7
Х
4.2
П2
4.3
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17 февраля, 11:45
Мельбурн Сити
- : -
Мельбурн Виктори
Не начался
П1
2.65
Х
3.85
П2
2.4
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17 февраля, 13:45
Перт Глори
- : -
Брисбен Роар
Не начался
П1
2.25
Х
4.2
П2
2.7
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Австралия. А-лига (2023/2024). 17 тур Таблица
18 февраля, 09:00
Макартур
- : -
Веллингтон Феникс
Не начался
П1
2.25
Х
3.85
П2
2.9
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18 февраля, 09:00
Сентрал Кост Маринерс
- : -
Вестерн Сидней Уондерерс
Не начался
П1
1.77
Х
4.2
П2
4
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Австралия. А-лига (2023/2024). 12 тур Таблица
20 февраля, 11:00
Мельбурн Виктори
- : -
Вестерн Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 18 тур Таблица
23 февраля, 11:45
Брисбен Роар
- : -
Вестерн Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 18 тур Таблица
24 февраля, 09:30
Сидней
- : -
Мельбурн Сити
Не начался
24 февраля, 10:00
Ньюкасл Джетс
- : -
Макартур
Не начался
24 февраля, 11:45
Аделаида Юнайтед
- : -
Вестерн Сидней Уондерерс
Не начался
24 февраля, 13:45
Перт Глори
- : -
Веллингтон Феникс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 18 тур Таблица
25 февраля, 09:00
Мельбурн Виктори
- : -
Сентрал Кост Маринерс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 19 тур Таблица
1 марта, 11:45
Макартур
- : -
Мельбурн Сити
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 19 тур Таблица
2 марта, 09:30
Вестерн Юнайтед
- : -
Перт Глори
Не начался
2 марта, 11:45
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
Сидней
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 5 тур Таблица
2 марта, 10:00
Ньюкасл Джетс
- : -
Сентрал Кост Маринерс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 19 тур Таблица
3 марта, 07:00
Веллингтон Феникс
- : -
Аделаида Юнайтед
Не начался
3 марта, 09:00
Брисбен Роар
- : -
Мельбурн Виктори
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 20 тур Таблица
8 марта, 11:45
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
Вестерн Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 20 тур Таблица
9 марта, 09:30
Мельбурн Сити
- : -
Веллингтон Феникс
Не начался
9 марта, 10:00
Макартур
- : -
Сентрал Кост Маринерс
Не начался
9 марта, 11:45
Аделаида Юнайтед
- : -
Мельбурн Виктори
Не начался
9 марта, 13:45
Перт Глори
- : -
Ньюкасл Джетс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 20 тур Таблица
10 марта, 09:00
Сидней
- : -
Брисбен Роар
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 21 тур Таблица
15 марта, 11:45
Ньюкасл Джетс
- : -
Аделаида Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 21 тур Таблица
16 марта, 07:30
Веллингтон Феникс
- : -
Сидней
Не начался
16 марта, 09:30
Брисбен Роар
- : -
Макартур
Не начался
16 марта, 11:45
Вестерн Юнайтед
- : -
Мельбурн Виктори
Не начался
16 марта, 13:45
Перт Глори
- : -
Вестерн Сидней Уондерерс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 21 тур Таблица
17 марта, 09:00
Сентрал Кост Маринерс
- : -
Мельбурн Сити
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 22 тур Таблица
29 марта, 08:00
Веллингтон Феникс
- : -
Брисбен Роар
Не начался
29 марта, 10:45
Аделаида Юнайтед
- : -
Вестерн Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 22 тур Таблица
30 марта, 00:00
Мельбурн Сити
- : -
Ньюкасл Джетс
Не начался
30 марта, 00:00
Сидней
- : -
Сентрал Кост Маринерс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 22 тур Таблица
31 марта, 00:00
Макартур
- : -
Вестерн Сидней Уондерерс
Не начался
31 марта, 00:00
Мельбурн Виктори
- : -
Перт Глори
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 12 тур Таблица
3 апреля, 13:45
Перт Глори
- : -
Сидней
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 23 тур Таблица
5 апреля, 11:45
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
Брисбен Роар
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 23 тур Таблица
6 апреля, 00:00
Вестерн Юнайтед
- : -
Макартур
Не начался
6 апреля, 00:00
Сентрал Кост Маринерс
- : -
Веллингтон Феникс
Не начался
6 апреля, 00:00
Мельбурн Виктори
- : -
Мельбурн Сити
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 23 тур Таблица
7 апреля, 00:00
Ньюкасл Джетс
- : -
Сидней
Не начался
7 апреля, 00:00
Перт Глори
- : -
Аделаида Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 24 тур Таблица
12 апреля, 10:00
Веллингтон Феникс
- : -
Мельбурн Виктори
Не начался
12 апреля, 12:45
Аделаида Юнайтед
- : -
Макартур
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 24 тур Таблица
13 апреля, 00:00
Брисбен Роар
- : -
Ньюкасл Джетс
Не начался
13 апреля, 00:00
Вестерн Юнайтед
- : -
Сентрал Кост Маринерс
Не начался
13 апреля, 00:00
Сидней
- : -
Вестерн Сидней Уондерерс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 24 тур Таблица
14 апреля, 00:00
Мельбурн Сити
- : -
Перт Глори
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 25 тур Таблица
19 апреля, 12:45
Ньюкасл Джетс
- : -
Веллингтон Феникс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 25 тур Таблица
20 апреля, 00:00
Сентрал Кост Маринерс
- : -
Аделаида Юнайтед
Не начался
20 апреля, 00:00
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
Мельбурн Сити
Не начался
20 апреля, 00:00
Мельбурн Виктори
- : -
Брисбен Роар
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 25 тур Таблица
21 апреля, 00:00
Макартур
- : -
Сидней
Не начался
21 апреля, 00:00
Перт Глори
- : -
Вестерн Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 26 тур Таблица
26 апреля, 12:45
Брисбен Роар
- : -
Аделаида Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 26 тур Таблица
27 апреля, 00:00
Веллингтон Феникс
- : -
Макартур
Не начался
27 апреля, 00:00
Ньюкасл Джетс
- : -
Сентрал Кост Маринерс
Не начался
27 апреля, 00:00
Мельбурн Виктори
- : -
Вестерн Сидней Уондерерс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 26 тур Таблица
28 апреля, 00:00
Сидней
- : -
Перт Глори
Не начался
28 апреля, 00:00
Мельбурн Сити
- : -
Вестерн Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 13 тур Таблица
29 апреля, 09:30
Вестерн Юнайтед
- : -
Аделаида Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 12 тур Таблица
29 апреля, 11:45
Мельбурн Сити
- : -
Вестерн Сидней Уондерерс
Не начался
Россия
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