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Австралия. А-лига (2023/2024). 12 тур Таблица Мельбурн Виктори - : - Вестерн Юнайтед Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 18 тур Таблица Брисбен Роар - : - Вестерн Юнайтед Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 18 тур Таблица Сидней - : - Мельбурн Сити Не начался Ньюкасл Джетс - : - Макартур Не начался Аделаида Юнайтед - : - Вестерн Сидней Уондерерс Не начался Перт Глори - : - Веллингтон Феникс Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 18 тур Таблица Мельбурн Виктори - : - Сентрал Кост Маринерс Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 19 тур Таблица Макартур - : - Мельбурн Сити Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 19 тур Таблица Вестерн Юнайтед - : - Перт Глори Не начался Вестерн Сидней Уондерерс - : - Сидней Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 5 тур Таблица Ньюкасл Джетс - : - Сентрал Кост Маринерс Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 19 тур Таблица Веллингтон Феникс - : - Аделаида Юнайтед Не начался Брисбен Роар - : - Мельбурн Виктори Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 20 тур Таблица Вестерн Сидней Уондерерс - : - Вестерн Юнайтед Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 20 тур Таблица Мельбурн Сити - : - Веллингтон Феникс Не начался Макартур - : - Сентрал Кост Маринерс Не начался Аделаида Юнайтед - : - Мельбурн Виктори Не начался Перт Глори - : - Ньюкасл Джетс Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 20 тур Таблица Сидней - : - Брисбен Роар Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 21 тур Таблица Ньюкасл Джетс - : - Аделаида Юнайтед Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 21 тур Таблица Веллингтон Феникс - : - Сидней Не начался Брисбен Роар - : - Макартур Не начался Вестерн Юнайтед - : - Мельбурн Виктори Не начался Перт Глори - : - Вестерн Сидней Уондерерс Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 21 тур Таблица Сентрал Кост Маринерс - : - Мельбурн Сити Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 22 тур Таблица Веллингтон Феникс - : - Брисбен Роар Не начался Аделаида Юнайтед - : - Вестерн Юнайтед Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 22 тур Таблица Мельбурн Сити - : - Ньюкасл Джетс Не начался Сидней - : - Сентрал Кост Маринерс Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 22 тур Таблица Макартур - : - Вестерн Сидней Уондерерс Не начался Мельбурн Виктори - : - Перт Глори Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 12 тур Таблица Перт Глори - : - Сидней Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 23 тур Таблица Вестерн Сидней Уондерерс - : - Брисбен Роар Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 23 тур Таблица Вестерн Юнайтед - : - Макартур Не начался Сентрал Кост Маринерс - : - Веллингтон Феникс Не начался Мельбурн Виктори - : - Мельбурн Сити Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 23 тур Таблица Ньюкасл Джетс - : - Сидней Не начался Перт Глори - : - Аделаида Юнайтед Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 24 тур Таблица Веллингтон Феникс - : - Мельбурн Виктори Не начался Аделаида Юнайтед - : - Макартур Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 24 тур Таблица Брисбен Роар - : - Ньюкасл Джетс Не начался Вестерн Юнайтед - : - Сентрал Кост Маринерс Не начался Сидней - : - Вестерн Сидней Уондерерс Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 24 тур Таблица Мельбурн Сити - : - Перт Глори Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 25 тур Таблица Ньюкасл Джетс - : - Веллингтон Феникс Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 25 тур Таблица Сентрал Кост Маринерс - : - Аделаида Юнайтед Не начался Вестерн Сидней Уондерерс - : - Мельбурн Сити Не начался Мельбурн Виктори - : - Брисбен Роар Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 25 тур Таблица Макартур - : - Сидней Не начался Перт Глори - : - Вестерн Юнайтед Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 26 тур Таблица Брисбен Роар - : - Аделаида Юнайтед Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 26 тур Таблица Веллингтон Феникс - : - Макартур Не начался Ньюкасл Джетс - : - Сентрал Кост Маринерс Не начался Мельбурн Виктори - : - Вестерн Сидней Уондерерс Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 26 тур Таблица Сидней - : - Перт Глори Не начался Мельбурн Сити - : - Вестерн Юнайтед Не начался

Австралия. А-лига (2023/2024). 13 тур Таблица Вестерн Юнайтед - : - Аделаида Юнайтед Не начался