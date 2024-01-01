январь 2024
февраль 2024
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Австралия. А-лига (2023/2024). 16 тур
Веллингтон Феникс
2 : 0
Вестерн Юнайтед
Идет второй тайм
Мельбурн Виктори
- : -
Макартур
Не начался
Брисбен Роар
- : -
Мельбурн Сити
Не начался
Сентрал Кост Маринерс
- : -
Сидней
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 16 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
Ньюкасл Джетс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 17 тур
Вестерн Юнайтед
- : -
Ньюкасл Джетс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 17 тур
Сидней
- : -
Аделаида Юнайтед
Не начался
Мельбурн Сити
- : -
Мельбурн Виктори
Не начался
Перт Глори
- : -
Брисбен Роар
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 17 тур
Макартур
- : -
Веллингтон Феникс
Не начался
Сентрал Кост Маринерс
- : -
Вестерн Сидней Уондерерс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 12 тур
Мельбурн Виктори
- : -
Вестерн Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 18 тур
Брисбен Роар
- : -
Вестерн Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 18 тур
Сидней
- : -
Мельбурн Сити
Не начался
Ньюкасл Джетс
- : -
Макартур
Не начался
Аделаида Юнайтед
- : -
Вестерн Сидней Уондерерс
Не начался
Перт Глори
- : -
Веллингтон Феникс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 18 тур
Мельбурн Виктори
- : -
Сентрал Кост Маринерс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 19 тур
Макартур
- : -
Мельбурн Сити
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 19 тур
Вестерн Юнайтед
- : -
Перт Глори
Не начался
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
Сидней
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 5 тур
Ньюкасл Джетс
- : -
Сентрал Кост Маринерс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 19 тур
Веллингтон Феникс
- : -
Аделаида Юнайтед
Не начался
Брисбен Роар
- : -
Мельбурн Виктори
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 20 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
Вестерн Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 20 тур
Мельбурн Сити
- : -
Веллингтон Феникс
Не начался
Макартур
- : -
Сентрал Кост Маринерс
Не начался
Аделаида Юнайтед
- : -
Мельбурн Виктори
Не начался
Перт Глори
- : -
Ньюкасл Джетс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 20 тур
Сидней
- : -
Брисбен Роар
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 21 тур
Ньюкасл Джетс
- : -
Аделаида Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 21 тур
Веллингтон Феникс
- : -
Сидней
Не начался
Брисбен Роар
- : -
Макартур
Не начался
Вестерн Юнайтед
- : -
Мельбурн Виктори
Не начался
Перт Глори
- : -
Вестерн Сидней Уондерерс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 21 тур
Сентрал Кост Маринерс
- : -
Мельбурн Сити
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 22 тур
Веллингтон Феникс
- : -
Брисбен Роар
Не начался
Аделаида Юнайтед
- : -
Вестерн Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 22 тур
Мельбурн Сити
- : -
Ньюкасл Джетс
Не начался
Сидней
- : -
Сентрал Кост Маринерс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 22 тур
Макартур
- : -
Вестерн Сидней Уондерерс
Не начался
Мельбурн Виктори
- : -
Перт Глори
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 12 тур
Перт Глори
- : -
Сидней
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 23 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
Брисбен Роар
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 23 тур
Вестерн Юнайтед
- : -
Макартур
Не начался
Сентрал Кост Маринерс
- : -
Веллингтон Феникс
Не начался
Мельбурн Виктори
- : -
Мельбурн Сити
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 23 тур
Ньюкасл Джетс
- : -
Сидней
Не начался
Перт Глори
- : -
Аделаида Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 24 тур
Веллингтон Феникс
- : -
Мельбурн Виктори
Не начался
Аделаида Юнайтед
- : -
Макартур
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 24 тур
Брисбен Роар
- : -
Ньюкасл Джетс
Не начался
Вестерн Юнайтед
- : -
Сентрал Кост Маринерс
Не начался
Сидней
- : -
Вестерн Сидней Уондерерс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 24 тур
Мельбурн Сити
- : -
Перт Глори
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 25 тур
Ньюкасл Джетс
- : -
Веллингтон Феникс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 25 тур
Сентрал Кост Маринерс
- : -
Аделаида Юнайтед
Не начался
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
Мельбурн Сити
Не начался
Мельбурн Виктори
- : -
Брисбен Роар
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 25 тур
Макартур
- : -
Сидней
Не начался
Перт Глори
- : -
Вестерн Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 26 тур
Брисбен Роар
- : -
Аделаида Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 26 тур
Веллингтон Феникс
- : -
Макартур
Не начался
Ньюкасл Джетс
- : -
Сентрал Кост Маринерс
Не начался
Мельбурн Виктори
- : -
Вестерн Сидней Уондерерс
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 26 тур
Сидней
- : -
Перт Глори
Не начался
Мельбурн Сити
- : -
Вестерн Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 13 тур
Вестерн Юнайтед
- : -
Аделаида Юнайтед
Не начался
Австралия. А-лига (2023/2024). 12 тур
Мельбурн Сити
- : -
Вестерн Сидней Уондерерс
Не начался