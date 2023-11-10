Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Веллингтон Феникс
|16
|8
|6
|2
|26:18
|+8
|30
|2.
|Сентрал Кост Маринерс
|16
|8
|4
|4
|31:19
|+12
|28
|3.
|Мельбурн Виктори
|15
|6
|9
|0
|28:17
|+11
|27
|4.
|Макартур
|16
|6
|7
|3
|31:28
|+3
|25
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|15
|7
|3
|5
|25:18
|+7
|24
|6.
|Мельбурн Сити
|15
|6
|3
|6
|27:25
|+2
|21
|7.
|Сидней
|15
|6
|2
|7
|27:27
|0
|20
|8.
|Аделаида Юнайтед
|16
|5
|4
|7
|29:31
|-2
|19
|9.
|Брисбен Роар
|16
|5
|3
|8
|23:36
|-13
|18
|10.
|Ньюкасл Джетс
|16
|4
|5
|7
|25:31
|-6
|17
|11.
|Перт Глори
|16
|4
|4
|8
|32:36
|-4
|16
|12.
|Вестерн Юнайтед
|14
|2
|2
|10
|13:31
|-18
|8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сентрал Кост Маринерс
|9
|5
|2
|2
|20:11
|+9
|17
|2.
|Аделаида Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|23:21
|+2
|15
|3.
|Веллингтон Феникс
|7
|4
|2
|1
|11:7
|+4
|14
|4.
|Макартур
|9
|3
|5
|1
|17:16
|+1
|14
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|4
|1
|3
|15:8
|+7
|13
|6.
|Сидней
|7
|4
|0
|3
|14:10
|+4
|12
|7.
|Мельбурн Сити
|8
|3
|3
|2
|18:10
|+8
|12
|8.
|Мельбурн Виктори
|6
|3
|3
|0
|13:6
|+7
|12
|9.
|Брисбен Роар
|8
|3
|2
|3
|13:14
|-1
|11
|10.
|Перт Глори
|7
|3
|1
|3
|17:15
|+2
|10
|11.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|3
|2
|11:10
|+1
|9
|12.
|Вестерн Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|6:11
|-5
|4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Веллингтон Феникс
|9
|4
|4
|1
|15:11
|+4
|16
|2.
|Мельбурн Виктори
|9
|3
|6
|0
|15:11
|+4
|15
|3.
|Сентрал Кост Маринерс
|7
|3
|2
|2
|11:8
|+3
|11
|4.
|Макартур
|7
|3
|2
|2
|14:12
|+2
|11
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|3
|2
|2
|10:10
|0
|11
|6.
|Мельбурн Сити
|7
|3
|0
|4
|9:15
|-6
|9
|7.
|Сидней
|8
|2
|2
|4
|13:17
|-4
|8
|8.
|Ньюкасл Джетс
|9
|2
|2
|5
|14:21
|-7
|8
|9.
|Брисбен Роар
|8
|2
|1
|5
|10:22
|-12
|7
|10.
|Перт Глори
|9
|1
|3
|5
|15:21
|-6
|6
|11.
|Аделаида Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|6:10
|-4
|4
|12.
|Вестерн Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|7:20
|-13
|4