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    Австралия. А-лига - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Веллингтон Феникс 16 8 6 2 26:18 +8 30
    2. Сентрал Кост Маринерс 16 8 4 4 31:19 +12 28
    3. Мельбурн Виктори 15 6 9 0 28:17 +11 27
    4. Макартур 16 6 7 3 31:28 +3 25
    5. Вестерн Сидней Уондерерс 15 7 3 5 25:18 +7 24
    6. Мельбурн Сити 15 6 3 6 27:25 +2 21
    7. Сидней 15 6 2 7 27:27 0 20
    8. Аделаида Юнайтед 16 5 4 7 29:31 -2 19
    9. Брисбен Роар 16 5 3 8 23:36 -13 18
    10. Ньюкасл Джетс 16 4 5 7 25:31 -6 17
    11. Перт Глори 16 4 4 8 32:36 -4 16
    12. Вестерн Юнайтед 14 2 2 10 13:31 -18 8
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Сентрал Кост Маринерс 9 5 2 2 20:11 +9 17
    2. Аделаида Юнайтед 10 4 3 3 23:21 +2 15
    3. Веллингтон Феникс 7 4 2 1 11:7 +4 14
    4. Макартур 9 3 5 1 17:16 +1 14
    5. Вестерн Сидней Уондерерс 8 4 1 3 15:8 +7 13
    6. Сидней 7 4 0 3 14:10 +4 12
    7. Мельбурн Сити 8 3 3 2 18:10 +8 12
    8. Мельбурн Виктори 6 3 3 0 13:6 +7 12
    9. Брисбен Роар 8 3 2 3 13:14 -1 11
    10. Перт Глори 7 3 1 3 17:15 +2 10
    11. Ньюкасл Джетс 7 2 3 2 11:10 +1 9
    12. Вестерн Юнайтед 7 1 1 5 6:11 -5 4
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Веллингтон Феникс 9 4 4 1 15:11 +4 16
    2. Мельбурн Виктори 9 3 6 0 15:11 +4 15
    3. Сентрал Кост Маринерс 7 3 2 2 11:8 +3 11
    4. Макартур 7 3 2 2 14:12 +2 11
    5. Вестерн Сидней Уондерерс 7 3 2 2 10:10 0 11
    6. Мельбурн Сити 7 3 0 4 9:15 -6 9
    7. Сидней 8 2 2 4 13:17 -4 8
    8. Ньюкасл Джетс 9 2 2 5 14:21 -7 8
    9. Брисбен Роар 8 2 1 5 10:22 -12 7
    10. Перт Глори 9 1 3 5 15:21 -6 6
    11. Аделаида Юнайтед 6 1 1 4 6:10 -4 4
    12. Вестерн Юнайтед 7 1 1 5 7:20 -13 4
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