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Матч Серии А перенесут в Австралию из-за Олимпиады

Вчера, 12:44
3

Серия А готовит перенос матча сезона-2025/26 «Милан» – «Комо» из Милана.

  • Игра должна состояться 7-8 февраля, но в эту дату «Сан-Сиро» не будет доступен ввиду проведения 6 февраля там открытия Олимпиады.

Планируется, что встречу перенесут в Австралию – в Перт. Матч в случае удачного завершения переговоров станет первым в топ-5 лигах Европы, который пройдет за пределами страны.

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Источник: The Athletic
Италия. Серия А Австралия. А-лига Милан Комо
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Комментарии (3)
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BarStep
1749638023
Ну да, почти рядом.. Условно за МКАД в Химках :)
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k611
1749642730
Поближе вариантов не было. В соседней Франции или Швейцарии не вариант что ли, экзотики захотелось
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Oldtrafford83
1749705689
А в Комо конечно не вариант перенести))
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