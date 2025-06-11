Матч Серии А перенесут в Австралию из-за Олимпиады

Серия А готовит перенос матча сезона-2025/26 «Милан» – «Комо» из Милана.

Игра должна состояться 7-8 февраля, но в эту дату «Сан-Сиро» не будет доступен ввиду проведения 6 февраля там открытия Олимпиады.

Планируется, что встречу перенесут в Австралию – в Перт. Матч в случае удачного завершения переговоров станет первым в топ-5 лигах Европы, который пройдет за пределами страны.