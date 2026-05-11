В Австралии лучшего игрока матча наградили вибратором и плеткой

В одной из женских лиг Австралии лучшая футболистка матча получила необычный подарок.

Футболистка «Хэмилтон Адзурри» Сэм Бествик получила в качестве приза вибратор и плетку.

Спонсором женской команды стал секс-шоп, поэтому футболисток теперь награждают за хорошие матчи продукцией магазина.

Обладательницу награды лучшему игроку матча определяли путeм голосования внутри команды. В итоге Бествик позировала с вибратором в руке и с плeткой прямо на поле домашнего стадиона клуба.