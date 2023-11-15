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    • В «Баварии» рассказали о качествах 17-летнего австралийского новичка

    В «Баварии» рассказали о качествах 17-летнего австралийского новичка

    Директор по развитию молодых игроков «Баварии» Йохен Зауэр прокомментировал трансфер 17-летнего австралийского вингера Нестори Иранкунды. Он присоединится к команде с 1 июля 2024 года, а пока продолжит выступления за «Аделаиду Юнайтед».

    «Нестори уже некоторое время находится в поле нашего зрения, и мы рады, что достигли соглашения с ним и «Аделаидой Юнайтед» о переезде в Мюнхен следующим летом. Спасибо руководству австралийского клуба за хорошие переговоры. Нестори – чрезвычайно быстрый нападающий, сильный дриблер, форвард с хорошей нацеленностью на ворота. Мы убеждены в его потенциале и в том, что он сделает следующие шаги вместе с нами», – сказал Зауэр.

    • Иранкунда родился в Танзании в бурундийской семье и переехал в Австралию в трехмесячном возрасте, когда его родители бежали из страны из-за гражданской войны.
    • Он дебютировал за основной состав «Аделаиды Юнайтед» в 15-летнем возрасте.
    • Иранкунда выступает за сборную Австралии U17 и однажды привлекался во взрослую национальную команду, но на поле не выходил.

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    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    15.11.2023 08:38
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