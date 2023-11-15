В «Баварии» рассказали о качествах 17-летнего австралийского новичка

Директор по развитию молодых игроков «Баварии» Йохен Зауэр прокомментировал трансфер 17-летнего австралийского вингера Нестори Иранкунды. Он присоединится к команде с 1 июля 2024 года, а пока продолжит выступления за «Аделаиду Юнайтед».

«Нестори уже некоторое время находится в поле нашего зрения, и мы рады, что достигли соглашения с ним и «Аделаидой Юнайтед» о переезде в Мюнхен следующим летом. Спасибо руководству австралийского клуба за хорошие переговоры. Нестори – чрезвычайно быстрый нападающий, сильный дриблер, форвард с хорошей нацеленностью на ворота. Мы убеждены в его потенциале и в том, что он сделает следующие шаги вместе с нами», – сказал Зауэр.