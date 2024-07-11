Палинья прокомментировал свой переход в «Баварию»

Новичок «Баварии» Жоау Палинья высказался о своем трансфере из «Фулхэма» в мюнхенский клуб за 51+5 млн евро.

«Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Играть за один из лучших клубов Европы – это сбывшаяся мечта, и я очень горжусь этим.

С нетерпением жду встречи с болельщиками на «Альянц Арене». Хочу добиваться успеха с «Баварией», выигрывая титулы – ради этого я выложусь на 100%», – сказал 29-летний португальский опорник, подписавший контракт до 2028 года.