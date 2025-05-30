Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА в 2020 году купил Эджуке вместо будущего опорника «Баварии»

ЦСКА в 2020 году купил Эджуке вместо будущего опорника «Баварии»

30 мая 2025, 15:41
1

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, что клуб несколько лет назад упустил возможность подписать Жоау Палинью.

Сейчас португальский опорный полузащитник выступает за «Баварию», которая заплатила за него год назад 50+ миллионов евро.

– Вместо Эджуке в 2020-м вы предлагали ЦСКА наконец закрыть одно из самых больных мест команды – опорную зону. Кем именно?

– Должны были подписывать португальца Палинью. Подтверждение о готовности его продать от «Спортинга» – плюс-минус за те же деньги, что мы потратили на Чидеру [11,5 млн евро] – у меня хранится до сих пор.

– Как можно было отказаться от Палиньи?

– Меня попросили расписать планы строительства команды в горизонте двух-трех лет – кто будет игроками старта, ротации, у кого из молодых какой потолок.

Первым приобретением мы видели игрока в центральную ось – и потом уже на нее все насаживать.

Не сделать этого, а взять (причем именно в 2020-м, а не через год) Эджуке – стратегическая ошибка.

– Почему не взяли Палинью?

– Потому что решили брать Эджуке. Эффект блестящего, так скажу.

Еще по теме:
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Севилья Бавария ЦСКА Палинья Жоау Эджуке Чидера
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1748672837
Мало ли, кто кого когда то не взял. Это все предположения, не факт, что португалец раскрылся бы в ЦСКА так, что Бавария его взяла бы. Что случилось, то случилось.
Ответить
Главные новости
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
14:38
2
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
1
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
1
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
2
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
Фото«Арсенал» объявил о трансфере грузинского полузащитника
12:42
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
22
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Все новости
Все новости
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
6
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
21
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12:19
1
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
ФотоНовичок «Динамо» прилетел в Москву – его встретили с караваем
11:37
1
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
2
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
10
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:49
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:47
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:45
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
1
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
1
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
20
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
1
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
1
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
2
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
11
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
9
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+