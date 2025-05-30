ЦСКА в 2020 году купил Эджуке вместо будущего опорника «Баварии»

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, что клуб несколько лет назад упустил возможность подписать Жоау Палинью.

Сейчас португальский опорный полузащитник выступает за «Баварию», которая заплатила за него год назад 50+ миллионов евро.

– Вместо Эджуке в 2020-м вы предлагали ЦСКА наконец закрыть одно из самых больных мест команды – опорную зону. Кем именно?

– Должны были подписывать португальца Палинью. Подтверждение о готовности его продать от «Спортинга» – плюс-минус за те же деньги, что мы потратили на Чидеру [11,5 млн евро] – у меня хранится до сих пор.

– Как можно было отказаться от Палиньи?

– Меня попросили расписать планы строительства команды в горизонте двух-трех лет – кто будет игроками старта, ротации, у кого из молодых какой потолок.

Первым приобретением мы видели игрока в центральную ось – и потом уже на нее все насаживать.

Не сделать этого, а взять (причем именно в 2020-м, а не через год) Эджуке – стратегическая ошибка.

– Почему не взяли Палинью?

– Потому что решили брать Эджуке. Эффект блестящего, так скажу.