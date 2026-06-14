ЧМ-2026. Турция на старте проиграла в Ванкувере Австралии (0:2)

Сборная Австралии на старте чемпионата мира-2026 победила в Ванкувере Турцию. Команда Тони Поповича забила по голу в обоих таймах.
Теперь в группе делят лидерство США и Австралия.
По букмекерским котировкам фаворитом матча была Турция.
Турция прервала восьмиматчевую серию без поражений.
Команды сыграли друг против друга впервые с 2004 года. Тогда в мае команды дважды сыграли между собой товарищеские матчи – две победы Турции.
Матч в Ванкувере на стадионе зимней Олимпиады-2010 обслуживал судья Хесус Валенсуэла из Венесуэлы.
Чемпионат мира. Группа D. 1 тур
Австралия - Турция - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Н. Иранкунда, 27; 2:0 - К. Меткалф, 75.
Источник: «Бомбардир»