ЧМ-2026. Турция на старте проиграла в Ванкувере Австралии (0:2)

Сборная Австралии на старте чемпионата мира-2026 победила в Ванкувере Турцию. Команда Тони Поповича забила по голу в обоих таймах.

Теперь в группе делят лидерство США и Австралия.

По букмекерским котировкам фаворитом матча была Турция.

Турция прервала восьмиматчевую серию без поражений.

Команды сыграли друг против друга впервые с 2004 года. Тогда в мае команды дважды сыграли между собой товарищеские матчи – две победы Турции.

Матч в Ванкувере на стадионе зимней Олимпиады-2010 обслуживал судья Хесус Валенсуэла из Венесуэлы.