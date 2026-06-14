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ЧМ-2026. Турция на старте проиграла в Ванкувере Австралии (0:2)

Сегодня, 08:56
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Сборная Австралии на старте чемпионата мира-2026 победила в Ванкувере Турцию. Команда Тони Поповича забила по голу в обоих таймах.

Теперь в группе делят лидерство США и Австралия.

По букмекерским котировкам фаворитом матча была Турция.

Турция прервала восьмиматчевую серию без поражений.

Команды сыграли друг против друга впервые с 2004 года. Тогда в мае команды дважды сыграли между собой товарищеские матчи – две победы Турции.

Матч в Ванкувере на стадионе зимней Олимпиады-2010 обслуживал судья Хесус Валенсуэла из Венесуэлы.

Чемпионат мира. Группа D. 1 тур
Австралия - Турция - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Н. Иранкунда, 27; 2:0 - К. Меткалф, 75.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Австралия. А-лига Турция Австралия
Комментарии (4)
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Император Бомжей
1781416791
Матч конечно огонь, Турков даже жаль немного))
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Красногорск_Фан
1781416820
Австралия показала грамотную игру. Будет интересно как они будут двигаться дальше. Раньше за ними такого не водилось.
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АК 68
1781416880
Ничего удивительного, классика, одна команда весь матч атакует, пропускает два мяча в контратаках, другая ставит автобус и выигрывает-старый добрый Бердыевский Рубин в исполнении сборной Австралии.
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aldo conte
1781417415
Одна из самых непредсказуемых групп. Всё может быть, и вот одно это "всё" случилось.
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