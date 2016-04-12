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Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире

12 апреля 2016, 16:06
50

Британское издание Daily Mail составило свой рейтинг худших логотипов футбольных клубов мира. Эмблема санкт-петербургского «Зенита» попала в десятку этого списка. Причина в том, что эмблема «Зенита» потеряла свою уникальность с исчезновением кораблика Адмиралтейства и надписи «Футбольный клуб Санкт-Петербург», выполненной в стиле русский конструктивизм, а новый логотип, представленный в 2013 году, получился слишком простым.

Стоит отметить, что соседство «Зениту» в этом рейтинге составили следующие клубы:

«Вольфсбург» (Германия),

«Гамбург» (Германия),

«Наполи» (Италия),

«Мельбурн Виктори» (Австралия),

«Нью-Йорк Ред Буллз» (США),

«Богемианс» (Чехия),

«Валансьен» (Франция),

«Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина),

«Пасуш де Феррейра» (Португалия).

Источник: Daily Mail
Россия. Премьер-лига Весь мир Зенит Вольфсбург Наполи Мельбурн Виктори Богемианс Валансьен Ньюэллс Олд Бойз Пасуш де Феррейра Нью-Йорк Ред Буллз
Комментарии (50)
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Тяп-Ляп.
1460467140
Да и сам клуп-гамно.
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ivan199103
1460468225
Ха ха обосрали зенитушку
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Yellow 91
1460468480
Одним словом-БОМЖИ! ))))
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Zubo
1460468604
А для меня она самая лучшая в мире
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bumer_moscow
1460472022
Да бомвжовская эмблема и форма гомно и фаны их гопотня пьяная.
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ALeX-161-rus
1460478798
Бредятина, а дурачкам на сайте весело...
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Павелий
1460479149
Эмблема - это только вершина айсберга. Название ещё круче: The Nit (вошь, гнида, "мразь").
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Believe26
1460479828
За бугром уже не знают о чём писать! Не СМИ, а канализация просто.
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REDWHITE_
1460480303
У БОМЖАТНИКА И ДОЛЖНА БЫТЬ ТАКАЯ ЭМБЛЕМКА))))
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tanis 29
1460484473
да какая разница. клубы любят не за эмблемы.
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