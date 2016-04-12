Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире

Британское издание Daily Mail составило свой рейтинг худших логотипов футбольных клубов мира. Эмблема санкт-петербургского «Зенита» попала в десятку этого списка. Причина в том, что эмблема «Зенита» потеряла свою уникальность с исчезновением кораблика Адмиралтейства и надписи «Футбольный клуб Санкт-Петербург», выполненной в стиле русский конструктивизм, а новый логотип, представленный в 2013 году, получился слишком простым.
Стоит отметить, что соседство «Зениту» в этом рейтинге составили следующие клубы:
«Вольфсбург» (Германия),
«Гамбург» (Германия),
«Наполи» (Италия),
«Мельбурн Виктори» (Австралия),
«Нью-Йорк Ред Буллз» (США),
«Богемианс» (Чехия),
«Валансьен» (Франция),
«Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина),
«Пасуш де Феррейра» (Португалия).
Источник: Daily Mail