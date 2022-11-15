- 25 февраля
- 13:34 «Ньюэллс Олд Бойз» летом проведет переговоры с Месси
- 15 ноября 2022
- 23:44 Месси рассказал, готов ли завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз» 1
- 15 января 2021
- 08:28 Фото Апелляция «Барселоны» по наказанию за празднование Месси в память о Марадоне отклонена
- 29 ноября 2020
- 19:15 Фото Месси посвятил гол Марадоне, показав футболку «Ньюэллс Олд Бойз» 4
- 28 августа 2020
- 10:40 Видео Фанаты «Ньюэллс Олд Бойз» устроили акцию. Они хотят возвращения Месси 4
- 6 мая 2020
- 17:12 Агент Еремич – о претензии «Ньюэллса» по Понсе: «Предлагал Эсекьеля без Романьоли. Потом подключился Цорн и захотел все решить сам» 9
- 14:37 ФИФА начнет расследование трансфера Понсе в «Спартак» 47
- 27 октября 2019
- 12:15 Месси: «Мечтаю поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз». Постараюсь убедить семью переехать в Аргентину» 3
- 6 сентября 2019
- 20:16 TNT Sports: Месси рассматривает возможность перехода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году 12
- 23 июня 2019
- 09:58 «Спартак» купил Понсе за 3 миллиона 6
- 25 марта 2019
- 19:55 Фото На матче Кубка Аргентины пожарного травмировали бачком от унитаза. Игру прервали 20
- 28 декабря 2018
- 09:48 37-летний Макси Родригес вернулся в «Ньюэллс Олд Бойз»
- 18 октября 2018
- 10:42 Бьелса пожертвовал «Ньюэллс Олд Бойз» 2,5 миллиона на отель 1
- 09:46 Экс-тренер Аргентины: «Жаль, что Месси не принял испанское гражданство. Он уже был бы чемпионом мира» 3
- 28 мая 2018
- 20:57 Месси: «Уверен, что «Барселона» будет моим единственным клубом в Европе» 6
- 7 декабря 2017
- 11:42 Месси: «В Аргентине в любой момент могут убить, напав на тебя с целью ограбления» 4
- 25 декабря 2016
- 19:23 Фото Месси в отпуске встретился с бывшими партнерами по «Ньюэллс Олд Бойз»
- 8 октября 2016
- 19:08 Месси хочет прописать в контракте с «Барселоной» пункт о возможности ухода в «Ньюэллс Олд Бойз» 4
- 5 сентября 2016
- 01:39 Месси: «Я хочу вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз» 18
- 23 августа 2016
- 10:27 «Ньюэллс Олд Бойз»: «Месси дал согласие перейти в клуб после ЧМ-2018» 18
- 22 августа 2016
- 21:30 «Ньюэллс Олд Бойз» ведет переговоры с Месси 7
- 21 июня 2016
- 04:00 Президент «Ньюэллс Олд Бойз» надеется вернуть Месси в ближайшие четыре года 2
- 25 мая 2016
- 19:56 Самуэль завершил карьеру 4
- 12 апреля 2016
- 16:06 Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире 51
- 22 февраля 2016
- 11:08 Видео Тевес нанес серьезную травму голкиперу в матче чемпионата Аргентины 4
- 1 сентября 2015
- 06:57 «Рома» подписала Понче и Палмиери