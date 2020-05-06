ФИФА начнет расследование трансфера Понсе в «Спартак»

«Ньюэллс Олд Бойз» обратился в ФИФА с просьбой расследовать подробности трансфера форварда Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак».

Игрок перешел в московский клуб за 3 миллиона евро, но клубы искусственно занизили его цену, чтобы «Рома» заплатила меньше комиссии. Оставшуюся сумму «Спартак» заплатил в виде трансфера вратаря Андреа Романьоли – около 2,5 миллионов евро, в то время, как его рыночная стоимость была всего 25 тысяч евро.

Аргентинский клуб утверждает, что должен был получить 40 процентов от суммы сделки, и теперь требует от «Ромы» 2 миллиона евро в качестве компенсации.