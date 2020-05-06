ФИФА начнет расследование трансфера Понсе в «Спартак»

«Ньюэллс Олд Бойз» обратился в ФИФА с просьбой расследовать подробности трансфера форварда Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак».
Игрок перешел в московский клуб за 3 миллиона евро, но клубы искусственно занизили его цену, чтобы «Рома» заплатила меньше комиссии. Оставшуюся сумму «Спартак» заплатил в виде трансфера вратаря Андреа Романьоли – около 2,5 миллионов евро, в то время, как его рыночная стоимость была всего 25 тысяч евро.
Аргентинский клуб утверждает, что должен был получить 40 процентов от суммы сделки, и теперь требует от «Ромы» 2 миллиона евро в качестве компенсации.
- Понсе перешел в «Рому» в 2015 году, однако не сыграл там ни одного матча, на протяжении трех сезонов находясь в арендах.
- Прошлым летом футболист стал игроком «Спартака», заключив контракт до 2024 года. В дебютном сезоне он забил девять голов в 26 матчах.
Источник: Официальный сайт «Ньюэллс Олд Бойз»