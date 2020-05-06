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ФИФА начнет расследование трансфера Понсе в «Спартак»

6 мая 2020, 14:37
47

«Ньюэллс Олд Бойз» обратился в ФИФА с просьбой расследовать подробности трансфера форварда Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак».

Игрок перешел в московский клуб за 3 миллиона евро, но клубы искусственно занизили его цену, чтобы «Рома» заплатила меньше комиссии. Оставшуюся сумму «Спартак» заплатил в виде трансфера вратаря Андреа Романьоли – около 2,5 миллионов евро, в то время, как его рыночная стоимость была всего 25 тысяч евро.

Аргентинский клуб утверждает, что должен был получить 40 процентов от суммы сделки, и теперь требует от «Ромы» 2 миллиона евро в качестве компенсации.

  • Понсе перешел в «Рому» в 2015 году, однако не сыграл там ни одного матча, на протяжении трех сезонов находясь в арендах.
  • Прошлым летом футболист стал игроком «Спартака», заключив контракт до 2024 года. В дебютном сезоне он забил девять голов в 26 матчах.

Источник: Официальный сайт «Ньюэллс Олд Бойз»
Россия. Премьер-лига Спартак Ньюэллс Олд Бойз Рома Понсе Эсекьель
Комментарии (47)
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кто там
1588766724
Ту Кубань всю расстащили таким способом, теперь у Ромы игроков берут. Бан на 5 ТО думаю их образумит и осадит.
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New Life
1588768549
Это называется финансовая инженерия.
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Rabinovi_ch
1588770076
Заговор против Спартака, 100%
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DOCTOR PENALTY
1588770576
"Не докажете!"- подпись Цорн.
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3a zenit
1588771032
всех на нары,а Спартак в ФНЛ!(Рома не виноват)
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алдан2014
1588772466
Так это зенит придумал подобные схемы.и в России никто и не думает об афере
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paracetamol
1588777445
Федун опять кого-то обобрал?
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JTherry
1588787285
новость - для хайпа, потому что прозвучало в заголовке - "Спартак"))) но расследование будет против "Ромы", если будет вообще...
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житель СПб
1588795661
Ну не могут у нас уважаемые болельщики Спартака удержаться, когда обсуждают Спартак - чтобы не ругнуться в сторону Зенита. Фу.. Готов обсуждать Зенит - когда будет соответствующий материал, и когда буду в курсе. А теперь - по указанному материалу. Зря тут уважаемые коллеги набросились на Перецетамола - что он, якобы, невнимательно почитал статью. Я почитал внимательно (правда, другой материал не читал, не искал). Так что сейчас - предварительная оценка. Так вот, ребята: если то, что здесь пишут - правда, то все это имеет очень невеселый вид. Дело в том, что речь идет о серьезном налоговом преступлении (с одной стороны), и, возможно, мошенничестве - со второй. Судя по статье, представители Спартака - соучастники. То есть, их и привлекать могут (должны?) за соучастие. Правда, российских граждан выдавать не должны, и по теории, должны судить у нас по представленным материалам из-за границы (а на практике - чаще всего спускают на тормозах такие вещи). Но! Вспомним, что в тренерском штабе Спартака есть иностранцы, которые явно в этом деле участвовали. А вот им уже могут грозить реальные неприятности. В любом случае, мне чисто профессионально интересно посмотреть на развитие этой ситуации (без злопыхательства по кому-либо лично. Хотя преступления - явные, оформленные - это однозначно плохо).
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loko-the_best
1588821491
Стандартные схемы, че они хотят? Максимум хейтеры Ромы и Спартака будут кукарекать, не более. Конечно, странно, что Романьолли даже за вторую команду и матча не сыграл, но, возможно, там какие-то условия и в Роме кому-то дорогу перешёл и его решили лишить футбола футбола на пару лет, хз
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