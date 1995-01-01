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    ФИФА начнет расследование трансфера Понсе в «Спартак»

    «Ньюэллс Олд Бойз» обратился в ФИФА с просьбой расследовать подробности трансфера форварда Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак».

    Игрок перешел в московский клуб за 3 миллиона евро, но клубы искусственно занизили его цену, чтобы «Рома» заплатила меньше комиссии. Оставшуюся сумму «Спартак» заплатил в виде трансфера вратаря Андреа Романьоли – около 2,5 миллионов евро, в то время, как его рыночная стоимость была всего 25 тысяч евро.

    Аргентинский клуб утверждает, что должен был получить 40 процентов от суммы сделки, и теперь требует от «Ромы» 2 миллиона евро в качестве компенсации.

    • Понсе перешел в «Рому» в 2015 году, однако не сыграл там ни одного матча, на протяжении трех сезонов находясь в арендах.
    • Прошлым летом футболист стал игроком «Спартака», заключив контракт до 2024 года. В дебютном сезоне он забил девять голов в 26 матчах.

    Источник: Официальный сайт «Ньюэллс Олд Бойз»

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии13
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      Рейтинг: -64

      Фанат Рубина 20 минут назад

      а фифа не хочет трансфер зенита в лице сутормина расследовать потом из рубина в зенит за 50 000 рублей???
      и выкинуть зенит из участников рпл на пару лет в пфл. жесточащий штраф поставить и отстранить лет на 5 от всех ек!!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1800

      KPCCSPB > Фанат Рубина 4 минуты назад

      Чучело, сначала его Рубин за такие деньги купил, ******** вафленый

      1
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      Рейтинг: +3004

      Борат 30 минут назад

      с каждым днём становится всё стыднее и стыднее за рылов !
      эх ! когда рассекретят трансферы 90х годов, то от чемпионств пищевика будет пахнуть на всю галактику ! гыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2295

      алдан2014 50 минут назад

      Так это зенит придумал подобные схемы.и в России никто и не думает об афере

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2289

      alarm 1 час назад

      позорники тарасовские! мало того, что дезеувы - так теперь ещё и вот это! стыдно!

      3
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      ...
      Рейтинг: +17

      Хейтер Аларм > alarm 46 минут назад

      тебе не надоело каждый день по несколько раз хейтить Спартак и придумывать оригинальные высеры, дезеув ты наш?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3838

      3a zenit 1 час назад

      всех на нары,а Спартак в ФНЛ!(Рома не виноват)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16543

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "Не докажете!"- подпись Цорн.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +357

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Заговор против Спартака, 100%

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +782

      New Life 1 час назад

      Это называется финансовая инженерия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +612

      кто там 2 часа назад

      Ту Кубань всю расстащили таким способом, теперь у Ромы игроков берут. Бан на 5 ТО думаю их образумит и осадит.

      5
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      Рейтинг: +1377

      "supermax" > кто там 2 часа назад

      тук тук..кто там...а там никого

      0
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      Рейтинг: +612

      кто там > "supermax" 1 час назад

      В голове то у тебя точно никого и ничего.

      2
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