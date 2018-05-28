Месси: «Уверен, что «Барселона» будет моим единственным клубом в Европе»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о планах на будущее.

«Я абсолютно уверен, что «Барселона» будет единственным моим клубом в Европе. Я всегда говорил, что однажды хочу вернуться в Аргентину. Не знаю, произойдет ли это, но я держу эту мысль в голове. Это будет «Ньюэллс Олд Бойз». Никакой другой клуб. Я бы хотел поиграть там хотя бы шесть месяцев, но никто не знает, что произойдет в будущем», – сказал Месси.

Аргентинский игрок выступал за «Ньюэллс Олд Бойз» до переезда в «Барселону».