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Аргентина. Примера
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Ньюэллс Олд Бойз
Результаты
€ 8 млн
Ньюэллс Олд Бойз - результаты матчей
Росарио
Аргентина. Примера
Стадион:
Марсело Бьелса
Сайт:
http://www.newellsoldboys.com.ar
Тренер:
Маурисио Ларрьера
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Таблица
Аргентина. Примера. 2026
Аргентина. Примера. 2025
Аргентина. Примера. 2024
Кубок Либертадорес. 2014
Южноамериканский Кубок. 2010
Южноамериканский Кубок. Вторая стадия 2010
11.09 | 23:00
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
Велес Сарсфилд
06.09 | 20:45
Росарио Сентраль
1 : 1
Ньюэллс Олд Бойз
01.09 | 01:00
Эстудиантес
0 : 0
Ньюэллс Олд Бойз
23.08 | 03:00
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
Банфилд
16.08 | 01:00
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 0
Депортиво Риестра
09.08 | 23:45
Дефенса и Хустисия
2 : 1
Ньюэллс Олд Бойз
02.08 | 23:00
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 2
Бока Хуниорс
31.07 | 03:15
Индепендьенте
1 : 0
Ньюэллс Олд Бойз
25.07 | 23:00
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 0
Тальерес де Кордоба
05.05 | 01:15
Велес Сарсфилд
1 : 1
Ньюэллс Олд Бойз
26.04 | 23:30
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
Институто
18.04 | 02:30
Унион Санта-Фе
2 : 3
Ньюэллс Олд Бойз
12.04 | 21:00
Ньюэллс Олд Бойз
0 : 0
Сан-Лоренсо
06.04 | 02:30
Сентраль Кордоба
1 : 3
Ньюэллс Олд Бойз
21.03 | 23:45
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 0
Химнасия и Эсгрима Мендоса
18.03 | 01:00
Ланус
5 : 0
Ньюэллс Олд Бойз
11.03 | 04:00
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
Платенсе
01.03 | 23:00
Ньюэллс Олд Бойз
0 : 2
Росарио Сентраль
26.02 | 01:30
Ньюэллс Олд Бойз
0 : 2
Эстудиантес
22.02 | 01:15
Банфилд
3 : 0
Ньюэллс Олд Бойз
17.02 | 01:00
Депортиво Риестра
1 : 1
Ньюэллс Олд Бойз
08.02 | 04:15
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 3
Дефенса и Хустисия
02.02 | 01:15
Бока Хуниорс
2 : 0
Ньюэллс Олд Бойз
28.01 | 04:15
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
Индепендьенте
24.01 | 04:15
Тальерес де Кордоба
2 : 1
Ньюэллс Олд Бойз
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