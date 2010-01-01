Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 8 млн

Ньюэллс Олд Бойз - турнирная таблица

Росарио
Аргентина. Примера
Стадион:
Марсело Бьелса
Сайт:
http://www.newellsoldboys.com.ar
Тренер:
Маурисио Ларрьера
Состав Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Индепендьенте Ривадавия
2
Архентинос Хуниорс
3
Велес Сарсфилд
4
Бока Хуниорс
5
Росарио Сентраль
6
Ривер Плейт
7
Химнасия
8
Эстудиантес
9
Институто
10
Бельграно
11
Индепендьенте
12
Ланус
13
Дефенса и Хустисия
14
Уракан
15
Химнасия и Эсгрима Мендоса
16
Атлетико Сармиенто
17
Унион Санта-Фе
18
Тальерес де Кордоба
19
Барракас Сентраль
20
Сан-Лоренсо
21
Тигре
22
Ньюэллс Олд Бойз
23
Атлетико Тукуман
24
Расинг Клуб
25
Банфилд
26
Платенсе
27
Сентраль Кордоба
28
Депортиво Риестра
29
Альдосиви
30
Эстудиантес де Рио-Куарто
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
25
14
6
5
42
28
14
48
25
13
8
4
30
21
9
47
25
11
12
2
30
19
11
45
25
11
11
3
34
20
14
44
25
12
7
6
30
24
6
43
25
13
3
9
34
22
12
42
25
13
3
9
32
32
0
42
25
12
5
8
28
16
12
41
25
12
4
9
27
23
4
40
25
10
9
6
26
19
7
39
25
10
8
7
32
27
5
38
25
10
7
8
29
23
6
37
25
9
9
7
29
30
-1
36
25
8
11
6
25
20
5
35
25
10
5
10
28
31
-3
35
25
11
2
12
29
33
-4
35
25
9
7
9
40
34
6
34
25
9
7
9
27
27
0
34
25
8
9
8
20
21
-1
33
25
8
9
8
18
20
-2
33
25
7
11
7
25
21
4
32
25
6
10
9
25
35
-10
28
25
6
9
10
22
25
-3
27
25
6
8
11
25
30
-5
26
25
7
5
13
26
33
-7
26
25
5
10
10
19
29
-10
25
25
6
5
14
16
32
-16
23
25
3
11
11
13
22
-9
20
25
1
10
14
17
35
-18
13
25
2
5
18
9
35
-26
11
Команда
1
Индепендьенте Ривадавия
2
Архентинос Хуниорс
3
Эстудиантес
4
Атлетико Сармиенто
5
Институто
6
Велес Сарсфилд
7
Бока Хуниорс
8
Химнасия и Эсгрима Мендоса
9
Унион Санта-Фе
10
Ривер Плейт
11
Уракан
12
Химнасия
13
Бельграно
14
Тигре
15
Дефенса и Хустисия
16
Индепендьенте
17
Ланус
18
Сан-Лоренсо
19
Росарио Сентраль
20
Банфилд
21
Ньюэллс Олд Бойз
22
Тальерес де Кордоба
23
Сентраль Кордоба
24
Депортиво Риестра
25
Барракас Сентраль
26
Атлетико Тукуман
27
Расинг Клуб
28
Альдосиви
29
Платенсе
30
Эстудиантес де Рио-Куарто
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
1
2
30
16
14
31
13
9
4
0
18
7
11
31
13
8
2
3
20
7
13
26
13
8
2
3
18
11
7
26
12
8
1
3
17
10
7
25
12
7
4
1
13
7
6
25
12
6
6
0
14
5
9
24
12
7
2
3
17
11
6
23
12
6
4
2
21
11
10
22
13
7
1
5
21
13
8
22
13
6
4
3
15
10
5
22
12
7
1
4
18
14
4
22
13
6
3
4
17
10
7
21
13
5
6
2
14
10
4
21
13
5
6
2
15
13
2
21
13
5
5
3
17
14
3
20
13
5
5
3
13
10
3
20
12
6
2
4
13
13
0
20
12
5
4
3
14
11
3
19
12
5
3
4
16
14
2
18
13
4
6
3
14
14
0
18
12
5
3
4
14
14
0
18
12
5
1
6
11
13
-2
16
13
3
6
4
10
9
1
15
12
4
3
5
11
11
0
15
13
2
8
3
10
10
0
14
12
3
4
5
12
15
-3
13
12
1
8
3
8
11
-3
11
12
2
5
5
8
16
-8
11
13
2
3
8
5
13
-8
9
Команда
1
Росарио Сентраль
2
Бока Хуниорс
3
Велес Сарсфилд
4
Ривер Плейт
5
Химнасия
6
Индепендьенте
7
Бельграно
8
Барракас Сентраль
9
Ланус
10
Индепендьенте Ривадавия
11
Тальерес де Кордоба
12
Архентинос Хуниорс
13
Эстудиантес
14
Дефенса и Хустисия
15
Институто
16
Платенсе
17
Уракан
18
Расинг Клуб
19
Сан-Лоренсо
20
Атлетико Тукуман
21
Унион Санта-Фе
22
Химнасия и Эсгрима Мендоса
23
Тигре
24
Ньюэллс Олд Бойз
25
Атлетико Сармиенто
26
Банфилд
27
Сентраль Кордоба
28
Депортиво Риестра
29
Альдосиви
30
Эстудиантес де Рио-Куарто
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
7
3
3
16
13
3
24
13
5
5
3
20
15
5
20
13
4
8
1
17
12
5
20
12
6
2
4
13
9
4
20
13
6
2
5
14
18
-4
20
12
5
3
4
15
13
2
18
12
4
6
2
9
9
0
18
13
4
6
3
9
10
-1
18
12
5
2
5
16
13
3
17
12
4
5
3
12
12
0
17
13
4
4
5
13
13
0
16
12
4
4
4
12
14
-2
16
12
4
3
5
8
9
-1
15
12
4
3
5
14
17
-3
15
13
4
3
6
10
13
-3
15
13
3
5
5
11
13
-2
14
12
2
7
3
10
10
0
13
13
3
4
6
13
15
-2
13
13
2
7
4
5
7
-2
13
12
4
1
7
12
15
-3
13
13
3
3
7
19
23
-4
12
13
3
3
7
11
20
-9
12
12
2
5
5
11
11
0
11
12
2
4
6
11
21
-10
10
12
3
0
9
11
22
-11
9
13
2
2
9
10
19
-9
8
13
1
4
8
5
19
-14
7
12
0
5
7
3
13
-10
5
13
0
2
11
9
24
-15
2
12
0
2
10
4
22
-18
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
2
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
ФотоБрозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
10
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+