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Аргентина. Примера
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Ньюэллс Олд Бойз
Состав
€ 8 млн
Ньюэллс Олд Бойз - состав команды
Росарио
Аргентина. Примера
Стадион:
Марсело Бьелса
Сайт:
http://www.newellsoldboys.com.ar
Тренер:
Маурисио Ларрьера
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
21
Ариас Габриэль
Вра
38
€ 0.2 млн
30
Josué Reinatti
Вра
-
2
Главинович Ян
Защ
24
€ 1.2 млн
17
Джаннетти Лаутаро
Защ
32
€ 1.2 млн
24
Эскобар Франко
Защ
31
€ 0.6 млн
38
Ногера Фабиан
Защ
33
€ 0.25 млн
16
Lucas Carrizo
Защ
-
23
Nicolás Goitea
Защ
-
25
Bruno Cabrera
Защ
-
37
Luciano Lollo
Защ
-
3
Martín Luciano
Защ
-
6
Martín Ortega
Защ
-
22
Oscar Salomón
Защ
-
18
Гарсия Матео
Пол
30
€ 1.2 млн
43
Lisandro Montenegro
Пол
-
26
Rodrigo Herrera
Пол
-
17
Franco García
Пол
-
27
Lucas Gómez
Пол
-
29
Marcelo Esponda
Пол
-
15
Alan Soñora
Пол
-
9
Коккаро Матиас
Нап
28
€ 2 млн
99
Рамирес Игнасио
Нап
29
€ 1.5 млн
27
Luciano Herrera
Нап
-
7
Walter Mazzantti
Нап
-
32
Santiago Solari
Нап
-
33
Walter Nuñez
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 11, полузащитников: 7, нападающих: 6
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