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Аргентина. Примера
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Ньюэллс Олд Бойз
Новости
€ 8 млн
Ньюэллс Олд Бойз - новости команды
Росарио
Аргентина. Примера
Стадион:
Марсело Бьелса
Сайт:
http://www.newellsoldboys.com.ar
Тренер:
Маурисио Ларрьера
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
«Краснодар» не смог договориться по Мартино
2025.01.24 18:48
Фото
Навас нашел новый клуб по совету Месси
2025.01.22 11:55
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
2025.01.21 07:25
«Краснодар» сделал предложение по аргентинскому защитнику
2025.01.13 14:38
«Краснодар» заинтересовался аргентинским защитником
2025.01.08 08:07
Месси сменит команду в 2025 году
2024.09.26 10:10
«Спартаку» предложили аргентинского вингера
2024.06.22 12:36
7
Фото
Банега покинул саудовский клуб и вернулся в Аргентину
2024.01.22 08:29
«Интер Майами» проведет товарищеский матч с родным клубом Месси
2023.12.19 10:19
2
Месси назвал клуб, за который мечтает сыграть
2023.09.23 00:39
4
Месси отписался от «ПСЖ» в соцсетях – Лео подписан только на четыре футбольных клуба
2023.07.14 15:55
1
«Ньюэллс Олд Бойз» заявил о готовности подписать Месси
2023.04.02 08:23
2
Тренер «Ньюэллс Олд Бойз»: «Мне немного стыдно говорить о Месси»
2023.03.06 10:58
«Ньюэллс Олд Бойз» летом проведет переговоры с Месси
2023.02.25 13:34
Месси рассказал, готов ли завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»
2022.11.15 23:44
Фото
Апелляция «Барселоны» по наказанию за празднование Месси в память о Марадоне отклонена
2021.01.15 08:28
Фото
Месси посвятил гол Марадоне, показав футболку «Ньюэллс Олд Бойз»
2020.11.29 19:15
4
Видео
Фанаты «Ньюэллс Олд Бойз» устроили акцию. Они хотят возвращения Месси
2020.08.28 10:40
4
Агент Еремич – о претензии «Ньюэллса» по Понсе: «Предлагал Эсекьеля без Романьоли. Потом подключился Цорн и захотел все решить сам»
2020.05.06 17:12
9
ФИФА начнет расследование трансфера Понсе в «Спартак»
2020.05.06 14:37
47
Месси: «Мечтаю поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз». Постараюсь убедить семью переехать в Аргентину»
2019.10.27 12:15
3
TNT Sports: Месси рассматривает возможность перехода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году
2019.09.06 20:16
12
«Спартак» купил Понсе за 3 миллиона
2019.06.23 09:58
6
Фото
На матче Кубка Аргентины пожарного травмировали бачком от унитаза. Игру прервали
2019.03.25 19:55
20
37-летний Макси Родригес вернулся в «Ньюэллс Олд Бойз»
2018.12.28 09:48
Бьелса пожертвовал «Ньюэллс Олд Бойз» 2,5 миллиона на отель
2018.10.18 10:42
1
Экс-тренер Аргентины: «Жаль, что Месси не принял испанское гражданство. Он уже был бы чемпионом мира»
2018.10.18 09:46
3
Месси: «Уверен, что «Барселона» будет моим единственным клубом в Европе»
2018.05.28 20:57
6
1
2
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