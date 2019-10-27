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    Месси: «Мечтаю поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз». Постараюсь убедить семью переехать в Аргентину»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заинтересован в возвращении на родину, в Аргентину. Однако не всем в семье футболиста нравится в Южной Америке.

    «С детства мечтал и сейчас мечтаю выступать за «Ньюэллс Олд Бойз». Постараюсь убедить семью переехать когда-нибудь в Аргентину. Я должен учитывать мнение детей. Сыну Тиаго ничего не нравится в Аргентине, он раздражается. Он поскорее хочет вернуться в Барселону к друзьям. Семья – мой приоритет», – сказал Месси.

    • Аргентинец – воспитанник «Барселоны».
    • С 1995 по 2000 год Месси тренировался в академии «Ньюэллс Олд Бойз».
    • Месси – лучший футболист текущего века по версии The Independent.

    Источник: TyC Sports

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    27.10.2019 12:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8596

      Cules2013 27 октября, 13:25

      Ясное дело что это мечта Лео, но вариант не лучший. понятно, почему семья не хочет в Аргентину из Испании переезжать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1276

      Dizayner 27 октября, 13:00

      не делай этого Лео, пожалей динарку

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