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  • Месси: «Мечтаю поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз». Постараюсь убедить семью переехать в Аргентину»

Месси: «Мечтаю поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз». Постараюсь убедить семью переехать в Аргентину»

27 октября 2019, 12:15
3

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заинтересован в возвращении на родину, в Аргентину. Однако не всем в семье футболиста нравится в Южной Америке.

«С детства мечтал и сейчас мечтаю выступать за «Ньюэллс Олд Бойз». Постараюсь убедить семью переехать когда-нибудь в Аргентину. Я должен учитывать мнение детей. Сыну Тиаго ничего не нравится в Аргентине, он раздражается. Он поскорее хочет вернуться в Барселону к друзьям. Семья – мой приоритет», – сказал Месси.

  • Аргентинец – воспитанник «Барселоны».
  • С 1995 по 2000 год Месси тренировался в академии «Ньюэллс Олд Бойз».
  • Месси – лучший футболист текущего века по версии The Independent.

Источник: TyC Sports
Испания. Примера Барселона Ньюэллс Олд Бойз Месси Лионель
Комментарии (3)
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Dizayner
1572170430
не делай этого Лео, пожалей динарку
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Cules2013
1572171916
Ясное дело что это мечта Лео, но вариант не лучший. понятно, почему семья не хочет в Аргентину из Испании переезжать.
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Plyash
1572360442
Сейчас в Каталонии очень не спокойно,как когда-то в Аргентине при Самосе. Ехал бы куда-нибудь в Самару,Краснодар.Там спокойней.
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