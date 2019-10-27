Месси: «Мечтаю поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз». Постараюсь убедить семью переехать в Аргентину»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заинтересован в возвращении на родину, в Аргентину. Однако не всем в семье футболиста нравится в Южной Америке.
«С детства мечтал и сейчас мечтаю выступать за «Ньюэллс Олд Бойз». Постараюсь убедить семью переехать когда-нибудь в Аргентину. Я должен учитывать мнение детей. Сыну Тиаго ничего не нравится в Аргентине, он раздражается. Он поскорее хочет вернуться в Барселону к друзьям. Семья – мой приоритет», – сказал Месси.
- Аргентинец – воспитанник «Барселоны».
- С 1995 по 2000 год Месси тренировался в академии «Ньюэллс Олд Бойз».
- Месси – лучший футболист текущего века по версии The Independent.
Источник: TyC Sports