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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Экс-тренер Аргентины: «Жаль, что Месси не принял испанское гражданство. Он уже был бы чемпионом мира»

    Бывший тренер сборной Аргентины Фернандо Синьорини высказал свое мнение относительно международной карьеры форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Жаль, что Лео не принял испанское гражданство, в таком случае он уже был бы чемпионом мира.

    Но если бы Лео сделал это, люди сказали бы, что он предал свою родину. Из-за этого он отказался от многих привилегий. Считаю, что ему не нужно возвращаться в сборную Аргентины и в «Ньюэллс Олд Бойз».

    К сожалению для всех тех, кто восхищается талантом Месси, он не может продолжать платить такую высокую цену за ту лавину критику. О нем говорят, что он равнодушен к стране, он не поет гимн, не играет за бело-голубую футболку», – сказал Синьорини.

    Синьорини входил в тренерский штаб Диего Марадоны.

    Источник: Marca

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    18.10.2018 09:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 18:24

      Пути господни неисповедимы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 октября 2018, 12:49

      Тогда, когда он выбрал Аргентину, она была на порядок сильнее Испании

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 18 октября 2018, 11:14

      Да

      -1
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