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    Банега покинул саудовский клуб и вернулся в Аргентину

    Полузащитник Эвер Банега покинул саудовский «Аль-Шабаб» и подписал контракт с «Ньюэллс Олд Бойз» на правах свободного агента. Соглашение с 35-летним хавбеком рассчитано на два года, до 31 декабря 2025-го.

    • Банега известен по выступлениям в Европе за «Севилью», «Валенсию», «Интер» и «Атлетико».
    • Он играл за «Аль-Шабаб» с 2020 года. В этом сезоне провел за саудовский клуб 19 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 передачи.
    • Банега уже выступал за «Ньюэллс Олд Бойз» в 2014 году.
    • На его счету 65 матчей за сборную Аргентины.

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    Источник: официальный сайт «Ньюэллс Олд Бойз»

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