Банега покинул саудовский клуб и вернулся в Аргентину

Полузащитник Эвер Банега покинул саудовский «Аль-Шабаб» и подписал контракт с «Ньюэллс Олд Бойз» на правах свободного агента. Соглашение с 35-летним хавбеком рассчитано на два года, до 31 декабря 2025-го.

Банега известен по выступлениям в Европе за «Севилью», «Валенсию», «Интер» и «Атлетико».

Он играл за «Аль-Шабаб» с 2020 года. В этом сезоне провел за саудовский клуб 19 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 передачи.

Банега уже выступал за «Ньюэллс Олд Бойз» в 2014 году.

На его счету 65 матчей за сборную Аргентины.