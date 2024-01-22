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Аргентина. Примера
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Дефенса и Хустисия
Эвер Банега
€ 400 тыс
Эвер Банега
Дефенса и Хустисия
29 июня 1988 (38), Росарио
#11 | Полузащитник
174 см | 71 кг
Аргентина | Испания
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Публикации
Фото
Банега покинул саудовский клуб и вернулся в Аргентину
2024.01.22 08:29
Банега, Фернандеш и Лукаку – претенденты на звание лучшего игрока ЛЕ-2019/20
2020.09.17 18:13
1
Де Йонг, Банега, Навас и Кунде – претенденты на звание лучшего игрока финала ЛЕ по версии болельщиков
2020.08.22 12:20
Навас, Банега, Сусо – в основе «Севильи»; Бастони, Гальярдини, Д’Амбросио сыграют у «Интера»
2020.08.21 20:58
Фото
Четыре игрока «Шахтера» включены в символическую сборную недели Лиги Европы
2020.08.12 13:49
8
Фото
Четыре игрока «Севильи» нарушили карантин, устроив вечеринку
2020.05.24 21:50
3
Банега дисквалифицирован до конца сезона за удар соперника ногами в живот
2019.05.01 16:23
«Арсенал» готов заплатить 20 миллионов за Банегу
2018.12.26 15:25
Пять игроков «Барселоны» и ни одного футболиста «Реала» – в команде первой части сезона Примеры по версии Whoscored
2018.12.26 12:16
6
Мартынович вошел в команду тура Лиги Европы
2018.09.21 14:46
4
Фото
Обамеянг и Банега поспорят за звание игрока недели первого тура Лиги Европы
2018.09.21 08:32
1
Фото
Салах, Роналду, Месси – в команде сезона Лиги чемпионов по версии Whoscored
2018.05.28 12:09
10
Роббен: «Это Лига чемпионов, здесь все должно быть идеально»
2018.04.12 08:51
Банега: «Без замечательных болельщиков «Севильи» этой победы никогда не случилось бы»
2018.03.14 11:43
2
Паредес, Игуаин и Месси вошли в состав сборной Аргентины на товарищеские матчи
2018.03.12 22:47
Банега пообещал обыграть «МЮ» на выезде
2018.02.22 07:52
1
Видео
УЕФА включил мяч Банеги «Спартаку» в голосование на лучший гол недели в ЛЧ
2017.11.02 12:49
3
Промес и Адриано – в атаке «Спартака» на матч с «Севильей»; Банега, Нолито сыграют в основе гостей
2017.10.17 20:37
22
Гризманн и Банега дисквалифицированы на два матча Примеры
2017.08.23 17:43
Банега вернулся в «Севилью»
2017.07.03 19:59
Банега стал игроком «Севильи»
2017.06.27 23:34
4
«Севилья» хочет выкупить у «Интера» Банегу и Йоветича за 20 миллионов
2017.06.24 06:44
1
Банега может вернуться в «Севилью»
2017.06.20 09:06
Банега может сменить «Интер» на «Эспаньол»
2017.06.17 09:37
1
Спаллетти хочет сохранить Эдера в «Интере» и намерен избавиться от Меделя и Банеги
2017.06.10 13:19
3
Банеге предлагают 8 миллионов евро в Китае
2017.02.13 14:41
3
Банега готов покинуть «Интер» и переехать в Китай
2017.01.04 19:09
«Интер» намерен выручить 25 миллионов от продажи Банеги в Китай
2016.12.31 13:40
Серия А. «Интер» крупно переиграл «Лацио» благодаря дублю Икарди
2016.12.22 00:45
1
Банега: «Верю, что мое первое миланское дерби будет успешным»
2016.11.19 06:43
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