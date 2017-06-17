Банега может сменить «Интер» на «Эспаньол»

«Эспаньол» заинтересован в покупке полузащитника «Интера» Эвера Банеги. Клуб из Испании намерен приобрести аргентинского футболиста в летнее трансферное окно.

По данным источника, «Интер» готов расстаться с 28-летним хавбеком за 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что у Банеги также имеется вариант продолжения карьеры в Китае.

В минувшем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел 28 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.