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    Банега может сменить «Интер» на «Эспаньол»

    «Эспаньол» заинтересован в покупке полузащитника «Интера» Эвера Банеги. Клуб из Испании намерен приобрести аргентинского футболиста в летнее трансферное окно.

    По данным источника, «Интер» готов расстаться с 28-летним хавбеком за 12 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что у Банеги также имеется вариант продолжения карьеры в Китае.

    В минувшем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел 28 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: TMW

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    17.06.2017 09:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      ilush83 18 июня 2017, 01:25

      заберайте и остальной шлак по быстрому!!!

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