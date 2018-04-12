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    Роббен: «Это Лига чемпионов, здесь все должно быть идеально»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен считает, что его команда провела идеальный матч в рамках ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с «Севильей», сыграв на ноль.

    «Как мы и ожидали, сегодня было опасно. У «Севильи» очень хорошая команда.

    Особенно стоит отметить Банегу. Это великолепный игрок.

    В первом тайме мы не лучшим образом контролировали игру. Но у нас было много моментов, чтобы забить. Во втором тайме мы стали играть лучше.

    Это Лига чемпионов, здесь все должно быть идеально. Мы должны были сыграть на ноль, и мы это сделали. В Лиге чемпионов всегда нужно показывать топ-игру», – заявил Роббен.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Севилья» завершился со счетом 0:0. Результат первой встречи – 2:1.

    Какой же у «Баварии» душевный тренер. Таких больше нет

    Источник: ФК «Бавария»

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    12.04.2018 08:51
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