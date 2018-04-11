Какой же у «Баварии» душевный тренер. Таких больше нет

Он заставляет игроков убирать раздевалку и выигрывает чемпионаты уже 30 лет.

Хотел стать архитектором



Хайнкес родился в семье кузнеца и продавщицы. Всего в семье было аж десять детей, и по возрасту Юпп был почти младшим. Маленькому мальчику с детства внушали, что необходимо заниматься серьезной профессией, и это сформировало мировоззрение Хайнкеса – он мечтал стать архитектором. Для этого он даже выучился на штукатура и каменщика.

Но жизнь повернулась совсем по-другому. В свободное время мальчик гонял в хоккей, но, как известно, в ФРГ этот вид спорта всегда уступал футболу, так что Юпп поменял лед на газон. И не зря.

Лицо-лампочка

Начал свою тренерскую карьеру Хайнкес в родной менхенгладбахской «Боруссии», где он получил прозвище «Осрам» − от названия бренда лампочек. Так его назвал игрок Вольфрам Вуттке после того, как увидел краснощекого тренера и сравнил его внешний вид с Osram, логотип которой выполнен в красно-оранжевых тонах.

Хайнкес всегда принимал все близко к сердцу и уделял внимание каждой детали, начиная от того, кто сколько выпил в выходной и заканчивая лишним весом игрока. Например, тот же Вуттке однажды прибавил немного массы. Юпп попросил его сбросить 2 килограмма к следующей игре, но игрок смог избавиться только от 1,4 килограмма. В целях профилактики Хайкнес за каждые 100 граммов «перевеса» оштрафовал Вуттке на 100 марок.

Все равны

Для Хайнкеса совершенно не имеет разницы, кто перед ним: футболист основы или вечный запасной – он уделяет время всем, работая с каждым индивидуально. Его бывшие футболисты часто вспоминают, как Юпп взаимодействовал с резервными голкиперами: «Известный факт: многие тренеры не считают запасных вратарей за игроков и не знают порой даже их имен. Но в нашей команде третий голкипер всегда был игроком, с которым Хайнкес разговаривал дольше остальных. Ему было плевать на возраст и на статус, он умел слушать и давал ценные советы всем, кто о них просил», − вспоминает экс-защитник «Байера» Штефан Райнарцт. Неудивительно, что в 2011-м с тем «Байером» тренер занял второе место в Бундеслиге, обогнав даже «Баварию».

Занимательно еще, что коуч из-за этого подхода к общению с командой мог использовать любого в качестве джокера. Так, во времена очередного тренерского подвига в «Баварии» в 2013-м году Хайнкес выпустил на замену Писарро, который в матче против «Гамбурга» оформил покер (мюнхенцы «отгрузили» за ту игру девять голов). А на следующую встречу Клаудио снова сел в запас.

Уволился и заправил машину

В середине 2000-х Хайнкес переживал не самый удачный период в карьере, странствуя по Испании, Португалии и Германии. В 2006 году Юпп вновь возглавил «Боруссию» из Менхенгладбаха. Но и здесь у него не сложилось: уже посреди сезона он подал в отставку. Сразу после этого он вернул предоставленным клубом автомобиль − помытым и с полным баком бензина.

Дела в команде после этого так и не наладились, сезон спасти не удалось: «Боруссия» вылетела во второй дивизион.

Дисциплина

При Анчелотти в «Баварии» были достаточно либеральные порядки: футболисты могли пользоваться телефонами во время массажа или еды. С приходом Хайнкеса порядки стали строже: смартфон можно доставать только в раздевалке и только вне тренировочного процесса.

Это еще не все. Игроки сами убираются в раздевалке, поддерживая свое «рабочее место» в чистоте. Опускать звезд с небес на землю – одна из фишек Юппа. Например, немец просит футболистов здороваться и вежливо себя вести не только с руководством клуба, но и с обычными сотрудниками – уборщицами, охранниками, поварами.

Но штрафовать Хайкнес со временем своих футболистов перестал – даже за незначительные опоздания на тренировке. Так что методика Юппа заключается в строгом, но все-таки справедливом отношении к команде.

Рекорд

За несколько туров до конца чемпионата «Бавария» обеспечила себе первое место. Но для Германии это обычный апрель. Удивительно другое. Хайнкес добился уникального достижения, став самым возрастным тренером-победителем Бундеслиги. В мае исполнится 73 года – это уже четвертый чемпионский титул Юппа с «Баварией» (первый был еще тридцать лет назад). И однозначно последний – Хайнкес уже уходил на пенсию в 2013-м, но теперь точно все.