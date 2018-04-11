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    Какой же у «Баварии» душевный тренер. Таких больше нет


    4
    Голосов: 10
    11.04.2018 14:22
    Он заставляет игроков убирать раздевалку и выигрывает чемпионаты уже 30 лет.

    Хотел стать архитектором


    Хайнкес родился в семье кузнеца и продавщицы. Всего в семье было аж десять детей, и по возрасту Юпп был почти младшим. Маленькому мальчику с детства внушали, что необходимо заниматься серьезной профессией, и это сформировало мировоззрение Хайнкеса – он мечтал стать архитектором. Для этого он даже выучился на штукатура и каменщика.

    Но жизнь повернулась совсем по-другому. В свободное время мальчик гонял в хоккей, но, как известно, в ФРГ этот вид спорта всегда уступал футболу, так что Юпп поменял лед на газон. И не зря.

    Лицо-лампочка

    Начал свою тренерскую карьеру Хайнкес в родной менхенгладбахской «Боруссии», где он получил прозвище «Осрам» − от названия бренда лампочек. Так его назвал игрок Вольфрам Вуттке после того, как увидел краснощекого тренера и сравнил его внешний вид с Osram, логотип которой выполнен в красно-оранжевых тонах.
    Хайнкес всегда принимал все близко к сердцу и уделял внимание каждой детали, начиная от того, кто сколько выпил в выходной и заканчивая лишним весом игрока. Например, тот же Вуттке однажды прибавил немного массы. Юпп попросил его сбросить 2 килограмма к следующей игре, но игрок смог избавиться только от 1,4 килограмма. В целях профилактики Хайкнес за каждые 100 граммов «перевеса» оштрафовал Вуттке на 100 марок.

    Все равны

    Для Хайнкеса совершенно не имеет разницы, кто перед ним: футболист основы или вечный запасной – он уделяет время всем, работая с каждым индивидуально. Его бывшие футболисты часто вспоминают, как Юпп взаимодействовал с резервными голкиперами: «Известный факт: многие тренеры не считают запасных вратарей за игроков и не знают порой даже их имен. Но в нашей команде третий голкипер всегда был игроком, с которым Хайнкес разговаривал дольше остальных. Ему было плевать на возраст и на статус, он умел слушать и давал ценные советы всем, кто о них просил», − вспоминает экс-защитник «Байера» Штефан Райнарцт. Неудивительно, что в 2011-м с тем «Байером» тренер занял второе место в Бундеслиге, обогнав даже «Баварию».

    Занимательно еще, что коуч из-за этого подхода к общению с командой мог использовать любого в качестве джокера. Так, во времена очередного тренерского подвига в «Баварии» в 2013-м году Хайнкес выпустил на замену Писарро, который в матче против «Гамбурга» оформил покер (мюнхенцы «отгрузили» за ту игру девять голов). А на следующую встречу Клаудио снова сел в запас.

    Уволился и заправил машину

    В середине 2000-х Хайнкес переживал не самый удачный период в карьере, странствуя по Испании, Португалии и Германии. В 2006 году Юпп вновь возглавил «Боруссию» из Менхенгладбаха. Но и здесь у него не сложилось: уже посреди сезона он подал в отставку. Сразу после этого он вернул предоставленным клубом автомобиль − помытым и с полным баком бензина.
    Дела в команде после этого так и не наладились, сезон спасти не удалось: «Боруссия» вылетела во второй дивизион.

    Дисциплина

    При Анчелотти в «Баварии» были достаточно либеральные порядки: футболисты могли пользоваться телефонами во время массажа или еды. С приходом Хайнкеса порядки стали строже: смартфон можно доставать только в раздевалке и только вне тренировочного процесса.

    Это еще не все. Игроки сами убираются в раздевалке, поддерживая свое «рабочее место» в чистоте. Опускать звезд с небес на землю – одна из фишек Юппа. Например, немец просит футболистов здороваться и вежливо себя вести не только с руководством клуба, но и с обычными сотрудниками – уборщицами, охранниками, поварами.

    Но штрафовать Хайкнес со временем своих футболистов перестал – даже за незначительные опоздания на тренировке. Так что методика Юппа заключается в строгом, но все-таки справедливом отношении к команде.

    Рекорд

    За несколько туров до конца чемпионата «Бавария» обеспечила себе первое место. Но для Германии это обычный апрель. Удивительно другое. Хайнкес добился уникального достижения, став самым возрастным тренером-победителем Бундеслиги. В мае исполнится 73 года – это уже четвертый чемпионский титул Юппа с «Баварией» (первый был еще тридцать лет назад). И однозначно последний – Хайнкес уже уходил на пенсию в 2013-м, но теперь точно все.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 21 апреля 2018, 10:46

      Молодец

      0
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      Рейтинг: +64

      fanat1244 20 апреля 2018, 03:58

      Вернул чистый, помытый автомобиль в клуб и заправил полный бак бензином. Насколько порядочный и честный человек! Таких днём с огнём зачастую не сыщешь. )))

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 16 апреля 2018, 22:57

      хороший тренер.уважаю!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 апреля 2018, 19:52

      крутой чувак... очень надеялся , что бавария уговорит его вернуться. сейчас именно он основной козырь для выигрыша ЛЧ

      3
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 апреля 2018, 16:12

      Каррера как начинающий тренер тоже не плохо руководит командой и к тому же характер у него просто идеальный во всех его действии как в клубе так и за пределами

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 апреля 2018, 08:21

      Забыли написать, что он, помимо 2013, брал ЛЧ в 1998 с Реалом.
      И в своё время был очень сильным нападающим, играл за Менхенгладбах.
      И вообще, дядя Юпп...
      СПАСИБО, что убрал из состава гвардьоловский шлак.
      И вернул старую добрую тройку Рибери - Мюллер - Роббен.
      Спасибо за ностальгию!
      Забирай ЛЧ!

      5
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      Рейтинг: +103

      badzan 11 апреля 2018, 21:51

      мастер своего дела+хороший человек,редкость в наши дни)

      6
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      Рейтинг: +29

      KingofPiemont 11 апреля 2018, 20:44

      Тренеров таких побольше бы

      5
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      Рейтинг: +348

      343443 11 апреля 2018, 20:39

      Таких тренеров побольше бы.

      3
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 11 апреля 2018, 20:16

      Таких тренеров побольше бы.

      3
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