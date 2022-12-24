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Юпп Хайнкес
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Юпп Хайнкес
Тренер
Имя
Юпп
Фамилия
Хайнкес
Гражданство
Германия
Дата рождения
9 мая 1945
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Кубок 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Германии 2012
Товарищеские матчи 2012
Audi Cup 2011
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Кубок 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Германия. Кубок 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Товарищеские матчи 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Кубок 2009/2010
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Бавария
1
1
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
04.11.2017
Боруссия
1 : 3
Бавария
24 декабря 2022
00:39
«Думал, что умираю в мучениях». 77-летний Хайнкес перенес операцию на сердце
14 апреля 2022
11:48
Клопп – 3-й немецкий тренер, дошедший 4 раза до полуфинала ЛЧ
1
1 октября 2021
00:54
Кейн – третий игрок, оформивший хет-трик в трех еврокубках
1
20 августа 2020
10:31
Во второй раз в истории Лиги чемпионов в финале встретятся команды двух немецких тренеров
3
1 июня 2020
23:56
Вернер забил 15 мячей в выездных матчах сезона Бундеслиги. До рекорда Хайнкеса два гола
26 мая 2020
00:41
Зидан – лучший тренер в истории Лиги чемпионов по версии Squawka
5
9 мая 2020
19:44
«Вы были для меня не просто тренером». Рибери опубликовал пост в честь 75-летия Хайнкеса
1 июня 2018
00:38
Клопп – лучший тренер в мире по версии игроков Бундеслиги
3
18 мая 2018
00:39
Видео
«Бавария» опубликовала посвященное Хайнкесу прощальное видео
8 мая 2018
09:19
Семин: «Тренер либо выигрывает, либо нет. Поэтому давайте забудем про возраст!»
2
2 мая 2018
01:25
Хайнкес заявил, что у Ульрайха в матче с «Реалом» случилось затмение
5
01:09
Хайнкес: «Бавария» подарила «Реалу» столько моментов, что нет смысла жаловаться на судью»
12
1 мая 2018
01:11
Хайнкес: «Ответный матч с «Реалом»? Игра года»
29 апреля 2018
01:34
Хайнкес опроверг конфликт с Левандовским
01:09
Хайнкес: «Выбирая состав на игру с «Айнтрахтом», я держал в уме матч с «Реалом»
26 апреля 2018
11:01
Черчесов хочет привить сборной России футбол в исполнении «Баварии» Хайнкеса
62
01:37
Хайнкес: «Бавария» не заслуживала поражения от «Реала»
14
25 апреля 2018
01:26
Хайнкес: «Матч «Бавария» – «Реал»? Это будет спектакль для всех болельщиков»
6
24 апреля 2018
19:12
Хайнкес – о матче с «Реалом»: «У нас впереди играет Левандовски. Кто его остановит?»
19
18 апреля 2018
11:15
Хенесс: «Тухель сказал, что уже решил подписать контракт с другим клубом»
1
07:41
Хайнкес: «Бавария» показал топ-игру против хорошего соперника»
14 апреля 2018
08:06
Хайнкес заявил, что «Бавария» не будет сбавлять обороты в Бундеслиге, несмотря на чемпионство
1
00:01
Хайнкес: «Надеюсь, в матче с «Баварией» у Роналду будет не лучший день»
4
12 апреля 2018
06:18
Хайнкес: «Нельзя всегда демонстрировать великолепный футбол и задавливать соперника»
11 апреля 2018
08:41
Хайнкес: «После домашнего поражения 1:2 «Севилья» должна идти на риск»
3
8 апреля 2018
12:06
Анчелотти поздравил «Баварию» и Хайнкеса с победой в Бундеслиге
4 апреля 2018
09:27
Хайнкес: «Если «Бавария» хочет выиграть ЛЧ, то нужно прибавлять»
3
00:34
Хайнкес установил рекорд Лиги чемпионов, выиграв 12 матчей подряд
6
3 апреля 2018
06:53
Хайнкес: «Ни на какую ничью играть не будем, «Бавария» всегда нацелена на победу!»
01:45
Хайнкес заявил, что Левандовски точно не уйдет в «Реал» летом
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11.04.2018 14:22
Какой же у «Баварии» душевный тренер. Таких больше нет
Он заставляет игроков убирать раздевалку и выигрывает чемпионаты уже 30 лет.
17
08.02.2018 10:00
Сколько лет тренерам в главных лигах Европы. Исследование «Бомбардира»
Самые возрастные тренеры – в Мюнхене и Перми.
11
22.01.2018 09:55
«Футбол – спорт для мужиков». Если вы не знали, Юпп Хайнкес – красавчик
Главный тренер «Баварии» говорит правильные вещи.
10
15.10.2017 14:00
«Бавария» хочет вернуть Хамеса «Реалу». Что происходит?
Крутой трансфер обернулся полным провалом.
9
02.05.2018 21:09
Хамес Родригес и правила футбола
Рассмотрим один момент из матча Реал-Бавария!!!
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