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Юпп Хайнкес
Юпп Хайнкес
Германия
9 мая 1945 (81)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Сборная лучших футболистов в истории по версии Швайнштайгера
2025.04.04 20:53
3
«Думал, что умираю в мучениях». 77-летний Хайнкес перенес операцию на сердце
2022.12.24 00:39
Клопп – 3-й немецкий тренер, дошедший 4 раза до полуфинала ЛЧ
2022.04.14 11:48
1
Кейн – третий игрок, оформивший хет-трик в трех еврокубках
2021.10.01 00:54
1
Во второй раз в истории Лиги чемпионов в финале встретятся команды двух немецких тренеров
2020.08.20 10:31
3
Вернер забил 15 мячей в выездных матчах сезона Бундеслиги. До рекорда Хайнкеса два гола
2020.06.01 23:56
Зидан – лучший тренер в истории Лиги чемпионов по версии Squawka
2020.05.26 00:41
3
«Вы были для меня не просто тренером». Рибери опубликовал пост в честь 75-летия Хайнкеса
2020.05.09 19:44
Клопп – лучший тренер в мире по версии игроков Бундеслиги
2018.06.01 00:38
3
Видео
«Бавария» опубликовала посвященное Хайнкесу прощальное видео
2018.05.18 00:39
Семин: «Тренер либо выигрывает, либо нет. Поэтому давайте забудем про возраст!»
2018.05.08 09:19
2
Хайнкес заявил, что у Ульрайха в матче с «Реалом» случилось затмение
2018.05.02 01:25
5
Хайнкес: «Бавария» подарила «Реалу» столько моментов, что нет смысла жаловаться на судью»
2018.05.02 01:09
12
Хайнкес: «Ответный матч с «Реалом»? Игра года»
2018.05.01 01:11
Хайнкес опроверг конфликт с Левандовским
2018.04.29 01:34
Хайнкес: «Выбирая состав на игру с «Айнтрахтом», я держал в уме матч с «Реалом»
2018.04.29 01:09
Черчесов хочет привить сборной России футбол в исполнении «Баварии» Хайнкеса
2018.04.26 11:01
62
Хайнкес: «Бавария» не заслуживала поражения от «Реала»
2018.04.26 01:37
14
Хайнкес: «Матч «Бавария» – «Реал»? Это будет спектакль для всех болельщиков»
2018.04.25 01:26
6
Хайнкес – о матче с «Реалом»: «У нас впереди играет Левандовски. Кто его остановит?»
2018.04.24 19:12
19
Хенесс: «Тухель сказал, что уже решил подписать контракт с другим клубом»
2018.04.18 11:15
1
Хайнкес: «Бавария» показал топ-игру против хорошего соперника»
2018.04.18 07:41
Хайнкес заявил, что «Бавария» не будет сбавлять обороты в Бундеслиге, несмотря на чемпионство
2018.04.14 08:06
1
Хайнкес: «Надеюсь, в матче с «Баварией» у Роналду будет не лучший день»
2018.04.14 00:01
4
Хайнкес: «Нельзя всегда демонстрировать великолепный футбол и задавливать соперника»
2018.04.12 06:18
Хайнкес: «После домашнего поражения 1:2 «Севилья» должна идти на риск»
2018.04.11 08:41
3
Анчелотти поздравил «Баварию» и Хайнкеса с победой в Бундеслиге
2018.04.08 12:06
Хайнкес: «Если «Бавария» хочет выиграть ЛЧ, то нужно прибавлять»
2018.04.04 09:27
3
Хайнкес установил рекорд Лиги чемпионов, выиграв 12 матчей подряд
2018.04.04 00:34
6
Хайнкес: «Ни на какую ничью играть не будем, «Бавария» всегда нацелена на победу!»
2018.04.03 06:53
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2
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