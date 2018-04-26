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  • Черчесов хочет привить сборной России футбол в исполнении «Баварии» Хайнкеса

Черчесов хочет привить сборной России футбол в исполнении «Баварии» Хайнкеса

26 апреля 2018, 11:01
62

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддерживал во вчерашнем полуфинальном матче Лиги чемпионов «Баварию».

«Я поддерживаю «Баварию». Когда меня спрашивают, какой футбол я хочу видеть у своей команды, отвечаю, что ориентируюсь на игру «Баварии» Хайнкеса в сезоне-2012/13, когда она выиграла три титула. Мне нравится прямой интенсивный, разнообразный, но в то же время простой футбол Хайнкеса.

«Бавария» – это характер, тогда как «Реал» – это класс. И если немецкий характер стабилен, то испанцам приходится демонстрировать свой уровень, а когда они этого не делают, случается то, что было в матче с «Ювентусом», который их едва не выбил», – заявил Черчесов.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» завершился со счетом 1:2.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Чемпионат мира Россия Бавария Реал Черчесов Станислав Хайнкес Юпп
Комментарии (62)
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Татарин за ЦСКА
1524730623
Ну вот,а вы говорите,что Черчесов плохой тренер.Теперь у нас футбол в сборной России будет как у Баварии.Ура,товарищи.Точно Саудовскую Аравию обыграем теперь.Я спокоен. Сейчас,если про это интервью узнает Хайнкес-он скажет,что бы тренер нашей сборной не позорил его.А возможно и в суд подаст за оскорбление личности)))))
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OfaZavr
1524731052
а мы то все думаем в какой футбол играет наша сборная оказывается в баварский))
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Munez89
1524731178
Для того, что бы показывать футбол в исполнении Баварии, нужны исполнители как у немецкого клуба, а у нас один не бежит, от другого мяч отскочит на 5 метров, 1 в 1 почти никто обыграть не может (имею ввиду на высоком уровне) скорость у нас не козырь! Скорее английский стиль, типо Исландии, Вэльса..вот это наше, а говорить про футбол Баварии бред)Я капитан дворовой команды, я тоже хочу что бы мы играли как Бавария, но даже я понимаю, что это не возможно!!!
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Vickont
1524731404
Для начала, самому Черчесову надо привить мозг и вакцину от упёртости
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Zenmaster
1524732171
И такой бред несёт гл. тренер , играть как кто-то ??? Что мы покажем на ЧМ ??? " Меня терзают , смутные сомненья ! "
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Loko_Roma
1524732909
Пока похоже на игру сборной алкашей под Баварией Крепкое
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Axe111
1524733874
Вот есть интеллект у этой особи или он просто бестолочь.Какой н а х футбол Баварии привить бездарностям сборной,они по факту не способны воспринимать современный УМНЫЙ футбол.Придурок вали нахрен
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3a zenit
1524734536
я вах у е от этого клуона перед ЧМ
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Отчаянный Пердун
1524734629
Вчера смотрел матч Бавария - Реал! в особенности второй тайм, где бавария пешком ходила. А в обводку шёл только один Рибери. Да и то он в концу матча уже подустал в свои 35. Мяч принимали спиной к воротам и постоянные пасы назад. Если брать этот матч особенно второй тайм, за основу нашей сборной, то мы играем не хуже!!!
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САДЫЧОК
1524774810
к сожалению ,Черчесов не способен сделать даже Шинник !
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