Черчесов хочет привить сборной России футбол в исполнении «Баварии» Хайнкеса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддерживал во вчерашнем полуфинальном матче Лиги чемпионов «Баварию».

«Я поддерживаю «Баварию». Когда меня спрашивают, какой футбол я хочу видеть у своей команды, отвечаю, что ориентируюсь на игру «Баварии» Хайнкеса в сезоне-2012/13, когда она выиграла три титула. Мне нравится прямой интенсивный, разнообразный, но в то же время простой футбол Хайнкеса.

«Бавария» – это характер, тогда как «Реал» – это класс. И если немецкий характер стабилен, то испанцам приходится демонстрировать свой уровень, а когда они этого не делают, случается то, что было в матче с «Ювентусом», который их едва не выбил», – заявил Черчесов.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» завершился со счетом 1:2.