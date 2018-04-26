Все тут пишет что повезло Реалу. А кто нибудь посмотрел статистику? Это шестая победа Реала над Баварией в шести последних встречах. Последний раз Бавария выиграла Реал в 17 апрелья 2012 года , то ест 6 лет назад.После этого :
25 апрелья 2012 . Реал- Бавария 2-1 , ;2/1 финал ЛЧ
23 апрелья 2014 . Реал - Бавария 1-0; 2/1финал ЛЧ
29 апрелья 2014 , Бавария Реал 0-4; 2/1 финал ЛЧ
12 апрелья 2017 , Бавария - Реал 1-2; 4/1 финал ЛЧ
18 апрелья 2017 , Реал - Бавария 4-2; 4/1 финал ЛЧ
25 апрелья 2018 , Бавария - Реал 1-2 ; 2/1 финал ЛЧ
6 побед в 6 матчах.
|1/4 финала
ответный матч
|18 апреля, вторник
|21:45
|Реал
|4:2
|Бавария