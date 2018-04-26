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Главный судья:
Бьорн Куйперс (Олдензал)
Материалы

Бавария - Реал

25.04.2018, Среда, 21:45 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 1/2 финала , первый матч Бавария - Реал
Лига чемпионов (2016/2017)
1/4 финала
ответный матч		 18 апреля, вторник 21:45 Реал 4:2 Бавария
Лига чемпионов (2016/2017)
1/4 финала
первый матч		 12 апреля, среда 21:45 Бавария 1:2 Реал
Лига чемпионов (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 29 апреля, вторник 22:45 Бавария 0:4 Реал
Лига чемпионов (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 23 апреля, среда 22:45 Реал 1:0 Бавария
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/2 финала
ответный матч		 25 апреля, среда 22:45 Реал 2:1
(1:3)п		 Бавария
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 17 апреля, вторник 22:45 Бавария 2:1 Реал
Товарищеские матчи 2010

13 августа, пятница 22:45 Бавария 0:0 Реал
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 6 5 0 1 25:4 +21 15
2. Бавария 6 5 0 1 13:6 +7 15
3. Селтик 6 1 0 5 5:18 -13 3
4. Андерлехт 6 1 0 5 2:17 -15 3
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    Рейтинг: +617

    nelez 28 апреля 2018, 09:11

    Все тут пишет что повезло Реалу. А кто нибудь посмотрел статистику? Это шестая победа Реала над Баварией в шести последних встречах. Последний раз Бавария выиграла Реал в 17 апрелья 2012 года , то ест 6 лет назад.После этого :
    25 апрелья 2012 . Реал- Бавария 2-1 , ;2/1 финал ЛЧ
    23 апрелья 2014 . Реал - Бавария 1-0; 2/1финал ЛЧ
    29 апрелья 2014 , Бавария Реал 0-4; 2/1 финал ЛЧ
    12 апрелья 2017 , Бавария - Реал 1-2; 4/1 финал ЛЧ
    18 апрелья 2017 , Реал - Бавария 4-2; 4/1 финал ЛЧ
    25 апрелья 2018 , Бавария - Реал 1-2 ; 2/1 финал ЛЧ
    6 побед в 6 матчах.

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 27 апреля 2018, 12:30

    везёт тому к везёт
    Реал как всегда халявщики

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 26 апреля 2018, 17:56

    Реал был удачлив и настойчив, поэтому и победил. Через неделю скорее всего будет похожая игра. Будем ждать в финале Ливерпуль и Реал.

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    Рейтинг: +380

    Гуус 26 апреля 2018, 08:12

    С*ка Реал ну когда же ты вымрешь? Если честно ну са*бали вы уже, играют пенсионеры как в цска а постоянно выигрывают, сколько удачи должно быть.. ! ТРИДАРАСЫ!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 25 апреля 2018, 23:48

    Второй тайм Вся Бавария играла на Рибери, в конце он уже не бегал - ходил пешком, но был опасен.

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 23:40

    Судья сегодня накосячил много как в одну,так и в другую сторону.
    Реал добывает очень важный результат.Асенсио молодое дарование.
    на поле у немцев был только один игрок сегодня-француз рибери.
    С победой фанатов Мадрида.
    Бавария сегодня минимум на 2 гола наиграла,но не реализовал Франк Рибери и Роберт Левандовски свои моменты

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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 23:42

    Серъезных косяков к удивлению не было. А бавария не знаю что с такой игрой ожидала. Все сводилось к отдай рибери и жди что будет. Такое прокатило 4 года назад, сейчас не прокатит. Нужно менять игру. Не повезло с травмами. К сожалению результат заслуженный.

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Михаил_Боярский 25 апреля 2018, 23:47

    Сильных косяков и правду не было.Результат наверно должен быть по моментам минимум ничейный

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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 23:59

    Сложно сказать за ничью. Но игра баварии очень однотипная была. Плюс серъезные ошибки ульрайха и рафиньи. команды уровня реала такое не прощают. но в целом при однотипной игре баварии видно что играть с реалом можно. сами в обороне не идеальны.

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Михаил_Боярский 26 апреля 2018, 00:01

    Согласен на 100%
    У Баварии по сути и соперников тяжелых в этои ЛЧ не было-могло и это сказаться.

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    Рейтинг: +536

    Чуни Муни 25 апреля 2018, 23:17

    Ливерпуль порвёт как грелку.

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    Рейтинг: +536

    Чуни Муни 25 апреля 2018, 23:16

    Мюллер отдыхай. Штирлиц рядом.

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    Рейтинг: +43

    spartakbentley 25 апреля 2018, 23:03

    GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID HALA MADRID

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 23:01

    Гоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооол,Асенсиооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо.Классный матч.
    Жду голы от Баварии

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    Рейтинг: +536

    Чуни Муни > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 23:18

    Их не будет, как не прискорбно.(((

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Чуни Муни 25 апреля 2018, 23:45

    а жаль

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