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Себастьян Руди
Себастьян Руди
Завершил карьеру
28 февраля 1990 (36), Филлинген-Швеннинген
#13 | Полузащитник
179 см | 73 кг
Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Руди: «Убежден в правильности намеченного «Шальке» пути и хочу стать его частью»
2018.08.28 08:54
Тедеско: «Рады, что смогли убедить Руди пойти одним путем с «Шальке»
2018.08.28 07:54
Видео
Руди перешел из «Баварии» в «Шальке-04»
2018.08.28 01:29
2
Хавбек «Баварии» Руди близок к переходу в «Шальке»
2018.08.25 15:21
1
Рангник хочет видеть в «Лейпциге» полузащитника «Баварии» Руди
2018.08.02 09:43
Хавбек Германии Руди сыграет с Южной Кореей в защитной маске после перелома носа
2018.06.26 11:23
У Руди перелом носа. Игрок покинул поле во время матча против Швеции
2018.06.24 00:39
Фото
Руди получил травму и не смог продолжить матч со Швецией. Игроку разбили нос
2018.06.23 21:59
Руди и Прат входят в трансферные цели «Наполи»
2018.06.06 07:15
Фото
Хамес и Руди поругались на тренировке «Баварии»
2018.01.19 20:42
6
Руди не боится конкуренции в «Баварии»
2017.08.21 10:32
1
Три новичка выйдут в составе «Баварии» на матч с «Байером»
2017.08.18 20:35
«Бавария» приобрела двух игроков «Хоффенхайма»
2017.01.15 13:20
8
«Бавария» летом планирует усилиться двумя игроками «Хоффенхайма»
2016.12.18 01:20
5
Руди сменит «Хоффенхайм» на «Милан» из-за еврокубков
2016.11.18 09:16
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