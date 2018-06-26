Хавбек Германии Руди сыграет с Южной Кореей в защитной маске после перелома носа

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Себастьян Руди примет участие в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Южной Кореи.

В предыдущем матче против сборной Швеции 28-летний футболист получил травму и был заменен в первом тайме. Медосмотр выявил у игрока перелом носа. Футболист был прооперирован.

Для защиты травмированного носа Руди сыграет в специальной защитной маске.

Матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 Южная Корея – Германия состоится в Казани в среду, 27 июня, в 17:00 по московскому времени.