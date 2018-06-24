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    У Руди перелом носа. Игрок покинул поле во время матча против Швеции

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал травму полузащитника Себастьяна Руди.

    «После этой игры нам нужно сделать паузу. Было очевидно, что футболисты устали. У Ройса, похоже, начало сводить ноги, Боатенг не сможет сыграть с корейцами, у Руди перелом носа.

    После паузы начнем готовиться к решающей игре. Наши скауты уже просмотрели будущего соперника. В понедельник начнем подготовку, а завтра будем отдыхать. Посмотрим, кто из игроков будет готов выйти на поле. Хуммельс, вероятно, сможет подойти к матчу», – сказал Лев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    24.06.2018 00:39
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