Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?

Будут ли немцы в тренде.

Сборная Германии выиграла у Швеции со счетом 2:1 и теперь может выдохнуть – теперь все зависит лишь от немцев.

В матче с Южной Кореей Германии хватит для выхода в плей-офф победы с разницей в два мяча – тогда можно не оглядываться на игру между Мексикой и Швецией.

– тогда можно не оглядываться на игру между Мексикой и Швецией. Победа с разницей в один мяч допустима, но придется смотреть на результат параллельной встречи.

допустима, но придется смотреть на результат параллельной встречи. Если вдруг ничья , то надо, чтобы Швеция не выиграла у Мексики.

, то надо, чтобы Швеция не выиграла у Мексики. Поражение рассматривать даже не хочется – теоретический шанс на выход пока остается даже у Южной Кореи.

А теперь самый фееричный расклад.

В случае если Германия выиграет 1:0 у Кореи, а Швеция – с тем же счетом у Мексики, у всей претендующей на выход троицы будет по шесть очков и одинаковая разница 3:2. По регламенту в этом случае будут считать матчи между Германией, Мексикой и Швецией. Тогда немцы и шведы будут выше (2:2 по разнице), мексиканцы вылетят (1:1).

Вообще, вылет с ЧМ действующих чемпионов – тренд последних турниров. История пока против немцев.

ЧМ-1998/2002

Сборная Франции красиво выиграла чемпионат, который проводила у себя на родине, затем драматично победила на Евро через два года, а на ЧМ-2002 ехала в ранге фаворитов. Группа из Сенегала, Уругвая и Дании смотрелась крепкой, но не выглядела непроходимой.

Стартовый матч французы сенсационно проиграли сенегальцам 0:1, затем свели нулевую ничью с уругвайцами, а затем неожиданно уступили и датчанам – 0:2. Итого: четвертое место и ровно ноль забитых мячей. Ужас.

ЧМ-2006/2010

Итальянцы в самый разгар кальчополи удивили всех на чемпионате мира в Германии, в полуфинале феерично обыграли хозяев и лучше французов пробили пенальти в решающем матче, избавившись в овертайме от Зидана. Марчелло Липпи остался еще на четыре года и повез команду в ЮАР сыграть в группе с Парагваем, Новой Зеландией и Словакией.

ЧМ-2010 сложился для Италии отвратительно – потеряли очки с парагвайцами (1:1), а затем даже не смогли выиграть у новозеландцев (тот же счет). В игре со Словакией итальянцев устроила бы и ничья, но они умудрились проиграть 2:3. В итоге – четвертое место, даже ниже Новой Зеландии. Кошмар.

ЧМ-2010/2014

Испания же в ЮАР шумно праздновала, выиграв чемпионат впервые в своей истории. Еще и кубок Европы они взяли и до и после ЧМ-2010. Группа на новом чемпионате мира казалась непростой – в соперниках Голландия, Чили и Австралия. На деле все вышло уж очень печально.

Началось громче некуда – аж с 1:5 против голландцев, где тактически идеально выстроенная команда Луи ван Гаала разрывала Испанию на флангах. А вылет оформился по итогам матча с фееричной сборной Чили – 0:2. Победа над Австралией уже ничего не решала – в плей-офф Испания так и не попала.

ЧМ-2014/2018

Сборная Германии практически идеально провела ЧМ-2014 и добилась долгожданного успеха после гола Гетце в овертайме финальной игры против Аргентины. На Евро до титула немцы снова не добрались, зато через год привезли второй состав на Кубок конфедераций и выиграли его не напрягаясь, хотя и играли и против быстроногих мексиканцев (которым уступили на прошлой неделе), и против практически непогрешимых на тот момент чилийцев. Всех обыграли.

Новый чемпионат мира для действующих чемпионов стартовал с поражения от Мексики 0:1, хотя будь североамериканцы точнее в контратаках – счет был бы более внушительным. Во втором туре против шведов Германия вообще была на грани досрочного вылета, проиграв им 0:1 первый тайм, но сумела сравнять счет в начале второго и вырвать победу в добавленное время. И шансы на выход из группы резко взмыли вверх.