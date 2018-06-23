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    Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?


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    Голосов: 11
    23.06.2018 23:20
    Будут ли немцы в тренде.

    Сборная Германии выиграла у Швеции со счетом 2:1 и теперь может выдохнуть – теперь все зависит лишь от немцев.

    • В матче с Южной Кореей Германии хватит для выхода в плей-офф победы с разницей в два мяча – тогда можно не оглядываться на игру между Мексикой и Швецией.
    • Победа с разницей в один мяч допустима, но придется смотреть на результат параллельной встречи.
    • Если вдруг ничья, то надо, чтобы Швеция не выиграла у Мексики.
    • Поражение рассматривать даже не хочется – теоретический шанс на выход пока остается даже у Южной Кореи.

    А теперь самый фееричный расклад.

    В случае если Германия выиграет 1:0 у Кореи, а Швеция – с тем же счетом у Мексики, у всей претендующей на выход троицы будет по шесть очков и одинаковая разница 3:2. По регламенту в этом случае будут считать матчи между Германией, Мексикой и Швецией. Тогда немцы и шведы будут выше (2:2 по разнице), мексиканцы вылетят (1:1).

    Вообще, вылет с ЧМ действующих чемпионов – тренд последних турниров. История пока против немцев.

    ЧМ-1998/2002

    Сборная Франции красиво выиграла чемпионат, который проводила у себя на родине, затем драматично победила на Евро через два года, а на ЧМ-2002 ехала в ранге фаворитов. Группа из Сенегала, Уругвая и Дании смотрелась крепкой, но не выглядела непроходимой.

    Стартовый матч французы сенсационно проиграли сенегальцам 0:1, затем свели нулевую ничью с уругвайцами, а затем неожиданно уступили и датчанам – 0:2. Итого: четвертое место и ровно ноль забитых мячей. Ужас.

    ЧМ-2006/2010

    Итальянцы в самый разгар кальчополи удивили всех на чемпионате мира в Германии, в полуфинале феерично обыграли хозяев и лучше французов пробили пенальти в решающем матче, избавившись в овертайме от Зидана. Марчелло Липпи остался еще на четыре года и повез команду в ЮАР сыграть в группе с Парагваем, Новой Зеландией и Словакией.

    ЧМ-2010 сложился для Италии отвратительно – потеряли очки с парагвайцами (1:1), а затем даже не смогли выиграть у новозеландцев (тот же счет). В игре со Словакией итальянцев устроила бы и ничья, но они умудрились проиграть 2:3. В итоге – четвертое место, даже ниже Новой Зеландии. Кошмар.

    ЧМ-2010/2014

    Испания же в ЮАР шумно праздновала, выиграв чемпионат впервые в своей истории. Еще и кубок Европы они взяли и до и после ЧМ-2010. Группа на новом чемпионате мира казалась непростой – в соперниках Голландия, Чили и Австралия. На деле все вышло уж очень печально.

    Началось громче некуда – аж с 1:5 против голландцев, где тактически идеально выстроенная команда Луи ван Гаала разрывала Испанию на флангах. А вылет оформился по итогам матча с фееричной сборной Чили – 0:2. Победа над Австралией уже ничего не решала – в плей-офф Испания так и не попала.

    ЧМ-2014/2018

    Сборная Германии практически идеально провела ЧМ-2014 и добилась долгожданного успеха после гола Гетце в овертайме финальной игры против Аргентины. На Евро до титула немцы снова не добрались, зато через год привезли второй состав на Кубок конфедераций и выиграли его не напрягаясь, хотя и играли и против быстроногих мексиканцев (которым уступили на прошлой неделе), и против практически непогрешимых на тот момент чилийцев. Всех обыграли.

    Новый чемпионат мира для действующих чемпионов стартовал с поражения от Мексики 0:1, хотя будь североамериканцы точнее в контратаках – счет был бы более внушительным. Во втором туре против шведов Германия вообще была на грани досрочного вылета, проиграв им 0:1 первый тайм, но сумела сравнять счет в начале второго и вырвать победу в добавленное время. И шансы на выход из группы резко взмыли вверх.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФИФА
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 25 июня 2018, 14:01

      Начинал смотреть игру Шведов с Немцами болея за Шведов и даже радовался когда Немцы проигрывали... Но видя как Немцам катастрофически не везет и при этом как они все таки бьются, показывают быстрый футбол, комбинации и напор, все таки досматривал игру уже переживая за Немцев и не верил что ЧМ останется без них.... Не подвели сохранили интригу... Смотрим футбол дальше, болеем за красивый футбол!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 24 июня 2018, 16:04

      Без немцев представить одну восьмую-невозможно.но не назначенный явный пенальти и гол на шестой добавленной минуте(откуда их берут?!) не может не свидетельствовать о том,что их там очень хотели видеть любыми способами.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      АХ 24 июня 2018, 11:08

      Жаль шведов, я за них болел, у них болельщицы несравненно красивее, чем у бюргеров...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 24 июня 2018, 10:56

      домой

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 24 июня 2018, 10:53

      +++

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 24 июня 2018, 10:51

      То,что немцы не сказали ещё своего веского слова,это яснее ясного.и хоронить их преждевременно,хотя и очевидно,что проблема в игровой схеме есть.но кто сможет ею воспользоваться?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +433

      Федун 24 июня 2018, 10:48

      и ей пора

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 24 июня 2018, 09:43

      а немцы вылетят в следующем туре

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 июня 2018, 08:24

      а немцы отскочили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 24 июня 2018, 06:29

      Кросс выручел сборный

      0
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