Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Матс Хуммельс
Матс Хуммельс
Завершил карьеру
16 декабря 1988 (37)
#15 | Защитник
192 см | 92 кг
Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Хуммельс – об удалении Эмболо: «Имея желтую, так откровенно симулировать – безумие»
13 июля
4
Фото
Сборная Германии проводила Хуммельса из футбола
2025.09.07 22:52
1
Хуммельс может вернуться в «Боруссию» ради участия в одном турнире
2025.04.11 20:59
Хуммельс прокомментировал завершение карьеры
2025.04.04 19:55
Чемпион мира Хуммельс объявил о завершении карьеры
2025.04.04 18:54
2
Хуммельс хочет покинуть «Рому» – он присоединился к клубу два месяца назад
2024.11.08 18:18
Хуммельс осудил «Реал»: «Клуб ведет себя как Дональд Трамп»
2024.10.31 18:18
2
Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 30-го по 21-е
2024.10.28 20:00
2
Фото
Итальянский клуб объявил о подписании Хуммельса
2024.09.04 21:21
Хуммельс ведет переговоры с итальянским топ-клубом
2024.09.04 00:24
Чемпион мира-2014 думает о завершении карьеры
2024.08.06 19:19
Хуммельс думает над предложением от итальянского клуба
2024.08.03 11:00
Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонье» на фоне слухов об интересе «Реала»
2024.07.25 21:49
5
«Реал» заинтересовался Хуммельсом
2024.07.23 15:40
«Милан» отказался от подписания Хуммельса
2024.06.17 06:31
Хуммельс покинул «Боруссию» после 13 лет в клубе
2024.06.14 14:15
2
«Боруссия» объявила об уходе главного тренера – он покинул команду из-за конфликта с Хуммельсом
2024.06.13 14:13
5
Хуммельс определил условие, при котором останется в «Боруссии» Д
2024.06.11 12:10
Фото
Символическая сборная Лиги чемпионов в сезоне-2023/24
2024.06.03 15:48
35-летнего Хуммельса зовут в итальянский топ-клуб
2024.06.01 12:35
Рейтинг лучших игроков Лиги чемпионов-2023/24 по версии Goal
2024.05.30 19:00
1
Хуммельс рассказал, что чувствует из-за непопадания в состав сборной Германии на Евро
2024.05.29 09:56
1
Нагельсман не возьмет на Евро-2024 Хуммельса и Горецку
2024.05.14 14:41
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем уступил лидерство партнеру по «Реалу»
2024.05.13 17:10
5
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
2024.05.10 16:34
1
Фото
Названы претенеднты на звание лучшего игрока Европы по версии Globe Soccer Awards
2024.05.10 12:45
1
Хуммельс высмеял соперников «Боруссии» по плей-офф Лиги чемпионов
2024.05.09 20:44
2
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
2024.05.09 13:53
1
Хуммельс поделился рецептом успеха «Боруссии» в матче с «ПСЖ»
2024.05.08 09:07
1
Хуммельс – третий самый возрастной автор гола в полуфинале ЛЧ
2024.05.07 23:45
1
2
3
4
5
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
5
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+