Хуммельс рассказал, что чувствует из-за непопадания в состав сборной Германии на Евро

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс высказался о непопадании в заявку сборной Германии на Евро-2024.

– Я могу понять, что с марта состав сыгрался. Лично для меня это обидно, потому что в настоящее время я вхожу в пятерку лучших защитников Германии. Если бы в марте я провел такой отрезок, как сейчас, то мог бы попасть в сборную и тогда, и на Евро.

– Говорят, что Матс Хуммельс не может быть запасным игроком, потому что он может негативно влиять на атмосферу...

– Я сказал Нагельсманну, что готов сидеть на скамейке и быть пятым вариантом на позицию центрального защитника. Он знал о моем отношении. Я хотел, чтобы он это знал.

Но если я правильно его понял, его беспокоили и другие вещи, помимо принятия роли запасного. Насколько я понял, речь шла скорее о вещах, связанных с возрастом, физическим состоянием.