Хуммельс поделился рецептом успеха «Боруссии» в матче с «ПСЖ»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс подвел итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1). Он забил единственный гол на 50-й минуте.

«Я забил слишком мало голов в Лиге чемпионов за карьеру – всего пять. Сейчас хороший момент, чтобы сделать это снова.

Со второго матча группового этапа мы верили, что можем побеждать в каждой игре, и я не вижу причин, почему бы нам не выиграть на «Уэмбли».

Мы оставались активными в этой игре и смогли поддерживать такой темп игры на этом стадионе. Это был наш рецепт успеха», – сказал Хуммельс в эфире DAZN.