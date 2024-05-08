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    • Хуммельс поделился рецептом успеха «Боруссии» в матче с «ПСЖ»

    Хуммельс поделился рецептом успеха «Боруссии» в матче с «ПСЖ»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс подвел итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1). Он забил единственный гол на 50-й минуте.

    «Я забил слишком мало голов в Лиге чемпионов за карьеру – всего пять. Сейчас хороший момент, чтобы сделать это снова.

    Со второго матча группового этапа мы верили, что можем побеждать в каждой игре, и я не вижу причин, почему бы нам не выиграть на «Уэмбли».

    Мы оставались активными в этой игре и смогли поддерживать такой темп игры на этом стадионе. Это был наш рецепт успеха», – сказал Хуммельс в эфире DAZN.

    • В первой встрече «Боруссия» также выиграла со счетом 1:0.
    • Клуб из Дортмунда встретится в финале с победителем пары «Реал»«Бавария» (первая игра – 2:2).
    • Финал пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    08.05.2024 09:07
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1715152045
    Респект.
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    BlackMurder
    1715155952
    ПСЖ скоро будет середняком Франции
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