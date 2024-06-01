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    35-летнего Хуммельса зовут в итальянский топ-клуб

    Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс может продолжить карьеру за пределами Германии.

    Его контракт с клубом истекает 30 июня. Высока вероятность, что стороны не будут продлевать соглашение.

    В подписании 35-летнего немца в качестве свободного агента заинтересован «Милан».

    Итальянцы считают Хуммельса идеальной заменой для Симона Кьера, покинувшего команду этим летом.

    • Рыночная стоимость центрбека – 5 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 39 матчах.

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    Источник: Football Italia

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    01.06.2024 12:35
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