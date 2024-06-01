35-летнего Хуммельса зовут в итальянский топ-клуб

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс может продолжить карьеру за пределами Германии.
Его контракт с клубом истекает 30 июня. Высока вероятность, что стороны не будут продлевать соглашение.
В подписании 35-летнего немца в качестве свободного агента заинтересован «Милан».
Итальянцы считают Хуммельса идеальной заменой для Симона Кьера, покинувшего команду этим летом.
- Рыночная стоимость центрбека – 5 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 39 матчах.