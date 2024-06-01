35-летнего Хуммельса зовут в итальянский топ-клуб

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс может продолжить карьеру за пределами Германии.

Его контракт с клубом истекает 30 июня. Высока вероятность, что стороны не будут продлевать соглашение.

В подписании 35-летнего немца в качестве свободного агента заинтересован «Милан».

Итальянцы считают Хуммельса идеальной заменой для Симона Кьера, покинувшего команду этим летом.