Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 30-го по 21-е

France Football опубликовал список футболистов, которые в голосовании за обладателя «Золотого мяча» заняли места в третьем десятке.
- 30. Артем Довбик («Жирона» / «Рома», Украина)
- 29. Матс Хуммельс («Боруссия Д» / «Рома», Германия)
- 28. Алехандро Гримальдо («Байер», Испания)
- 27. Витинья («ПСЖ», Португалия)
- 26. Деклан Райс («Арсенал», Англия)
- 25. Коул Палмер («Челси», Англия)
- 24. Вильям Салиба («Арсенал», Франция)
- 23. Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия)
- 22. Антонио Рюдигер («Реал», Германия)
- 21. Букайо Сака («Арсенал», Англия)
Источник: твиттер «Золотого мяча»