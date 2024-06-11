Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Хуммельс определил условие, при котором останется в «Боруссии» Д

    Хуммельс определил условие, при котором останется в «Боруссии» Д

    Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс сообщил партнерам по команде, что останется в ней, если Эдин Терзич уйдет с поста главного тренера.

    Между ними сложились натянутые отношения. Игрок в прошлом неоднократно ставил под сомнение тактику тренера, а также публично критиковал специалиста перед финалом Лиги чемпионов.

    Кроме того, появлялась информация о том, что Терзич недоволен оценкой его работы в Германии. Сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Лестера» к 41-летнему специалисту.

    В случае ухода из «Боруссии» Хуммельс не рассматривает переезд в МЛС или Саудовскую Аравию, а хочет играть в европейском чемпионате. Интерес к 35-летнему защитнику проявляет «Милан».

    • В минувшем сезоне Хуммельс провел 40 матчей за «Боруссию» Д, забил 4 гола.
    • Команда дошла до финала Лиги чемпионов, а в Бундеслиге заняла пятое место.

    Новости по теме
    Два клуба АПЛ интересуются тренером «Боруссии Д» Терзичем
    Лунина приветствовали аплодисментами в самолете перед вылетом на финал ЛЧ
    Символическая сборная Лиги чемпионов в сезоне-2023/24
    Источник: Sky Sport Deutschland

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+