Хуммельс определил условие, при котором останется в «Боруссии» Д

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс сообщил партнерам по команде, что останется в ней, если Эдин Терзич уйдет с поста главного тренера.

Между ними сложились натянутые отношения. Игрок в прошлом неоднократно ставил под сомнение тактику тренера, а также публично критиковал специалиста перед финалом Лиги чемпионов.

Кроме того, появлялась информация о том, что Терзич недоволен оценкой его работы в Германии. Сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Лестера» к 41-летнему специалисту.

В случае ухода из «Боруссии» Хуммельс не рассматривает переезд в МЛС или Саудовскую Аравию, а хочет играть в европейском чемпионате. Интерес к 35-летнему защитнику проявляет «Милан».