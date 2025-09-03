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Атлетик
Эдин Терзич
Эдин Терзич
Атлетик
Германия
30 октября 1982 (44)
Тренер
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Новости
Фото
«Атлетик» объявил имя нового главного тренера
5 мая
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
23 апреля
2
В шорт-лист «Тоттенхэма» вошли 5 кандидатов в главные тренеры
13 февраля
Бывший игрок «Реала» стал кандидатом на место главного тренера «Байера»
2025.09.03 10:45
Названы три кандидата на замену тен Хагу в «Байере»
2025.09.01 16:29
«Фенербахче» рассматривает восемь тренеров на замену Моуринью
2025.08.29 19:00
2
«Вест Хэм» рассматривает четырех тренеров на замену Лопетеги
2024.11.20 23:11
1
«Рома» рассматривает семь тренеров
2024.11.04 14:02
7
«Манчестер Юнайтед» связывался с немецким тренером
2024.10.18 20:08
«Милану» предложили нового тренера
2024.09.19 15:34
«Милан» рассматривает четырех тренеров на замену Фонсеке
2024.09.19 00:26
«Боруссия» объявила об уходе главного тренера – он покинул команду из-за конфликта с Хуммельсом
2024.06.13 14:13
5
Хуммельс определил условие, при котором останется в «Боруссии» Д
2024.06.11 12:10
Два клуба АПЛ интересуются тренером «Боруссии Д» Терзичем
2024.06.07 20:41
«Боруссия» Д предложит Терзичу новый контракт
2024.06.03 10:54
Три игрока «Боруссии» пропустят финал ЛЧ с «Реалом»
2024.05.28 19:19
1
Терзич озвучил цель «Боруссии» на финал Лиги чемпионов
2024.05.28 17:52
1
Фото
Организаторы Globe Soccer Awards назвали 15 номинантов на звание тренера года в Европы
2024.05.10 13:29
4
Тренер «Боруссии» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов
2024.05.08 13:50
Тренер «Боруссии» Терзич прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов
2024.05.08 00:43
2
Главный тренер «Боруссии» Д оценил результат матча с «ПСЖ»
2024.05.02 09:32
Терзич напомнил о противостоянии «Боруссии» Д с «ПСЖ» в группе ЛЧ
2024.04.17 11:24
Тренер «Боруссии» Д прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов
2024.04.17 10:11
Видео
Тренер «Боруссии» Терзич попросил Дель Пьеро о селфи после интервью
2024.04.11 15:38
Терзич: «Ничья с «Атлетико» была бы незаслуженной»
2024.04.11 09:59
Терзич может остаться тренером «Боруссии Д», но при двух условиях
2024.03.28 08:30
Тренер «Боруссии» Д Терзич сказал о 30 лучших минутах игры команды в сезоне
2024.03.14 13:28
Дортмундская «Боруссия» подтвердила изменения в тренерском штабе
2023.12.29 16:31
Турецкий журналист назвал имя нового главного тренера дортмундской «Боруссии»
2023.12.29 10:18
1
Санчо определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
2023.10.03 17:47
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