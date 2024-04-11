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    Терзич: «Ничья с «Атлетико» была бы незаслуженной»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) сказал, что его команда допустила в этой игре слишком много ошибок.

    «Шансы еще остаются. В первые 30 минут мы играли недостаточно хорошо. Часто на таком уровне для тебя уже все заканчивается, если допускаешь так много ошибок. Мы не смирились и все равно сумели показать, на что способны.

    Допустили слишком много ошибок, но для меня важнее была реакция, которую мы продемонстрировали. В конце концов, ничья не была бы незаслуженной. Теперь мы с нетерпением ждем ответной встречи. Мы почувствовали, как они хотят играть, и теперь знаем, что нам нужно делать дома», – сказал Терзич.

    • «Боруссия» в последний раз проходила в Лиге чемпионов дальше 1/4 финала в сезоне-2012/13, когда добралась до финала.
    • Ответный матч состоится 16 апреля.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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