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    • Тренер «Боруссии» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

    Тренер «Боруссии» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0) сказал, что его команда не будет фаворитом в решающем матче турнира.

    «Если мне нужно выбрать одно слово, то это будет «гордость». Для нас это момент гордости. Я горжусь штабом, командой, клубом. С нашей мечтой еще не покончено!

    Я знаю, что мы не будем фаворитами в финале. С кем бы мы ни встретились, будет очень тяжело. Но это лишь один матч, а в течение одного матча возможно все. Мы это уже доказали», – сказал Терзич в эфире TNT Sports.

    • В первом матче дортмундцы также победили парижан со счетом 1:0.
    • Соперник немецкой команды в финале определится сегодня в игре «Реал»«Бавария» (первый матч 2:2).
    • Решающий матч пройдет на стадионе «Уэмбли» 1 июня.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    08.05.2024 13:50
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