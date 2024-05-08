Тренер «Боруссии» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0) сказал, что его команда не будет фаворитом в решающем матче турнира.

«Если мне нужно выбрать одно слово, то это будет «гордость». Для нас это момент гордости. Я горжусь штабом, командой, клубом. С нашей мечтой еще не покончено!

Я знаю, что мы не будем фаворитами в финале. С кем бы мы ни встретились, будет очень тяжело. Но это лишь один матч, а в течение одного матча возможно все. Мы это уже доказали», – сказал Терзич в эфире TNT Sports.