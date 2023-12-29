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    • Дортмундская «Боруссия» подтвердила изменения в тренерском штабе

    Дортмундская «Боруссия» подтвердила изменения в тренерском штабе

    Нури Шахин и Свен Бендер официально вошли в тренерский штаб дортмундской «Боруссии».

    Они будут помощниками Эдина Терзича. Контракты с обоими специалистами рассчитаны до 30 июня 2025 года.

    Шахин и Бендер приступят к обязанностям с 1 января.

    • «Боруссия Д» ушла на рождественскую паузу на 5-м месте в Бундеслиге с 27 очками в 16 турах.
    • Шахин ушел в дортмундский клуб из «Антальяспора». Сообщалось, что он возглавит команду вместо Терзича с сезона-2024/25.
    • Бендер до последнего времени был ассистентом главного тренера в сборной Германии U17.

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    Источник: сайт «Боруссии» Д

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    29.12.2023 16:31
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