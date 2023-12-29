Дортмундская «Боруссия» подтвердила изменения в тренерском штабе

Нури Шахин и Свен Бендер официально вошли в тренерский штаб дортмундской «Боруссии».
Они будут помощниками Эдина Терзича. Контракты с обоими специалистами рассчитаны до 30 июня 2025 года.
Шахин и Бендер приступят к обязанностям с 1 января.
- «Боруссия Д» ушла на рождественскую паузу на 5-м месте в Бундеслиге с 27 очками в 16 турах.
- Шахин ушел в дортмундский клуб из «Антальяспора». Сообщалось, что он возглавит команду вместо Терзича с сезона-2024/25.
- Бендер до последнего времени был ассистентом главного тренера в сборной Германии U17.
Источник: сайт «Боруссии» Д