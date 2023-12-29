Дортмундская «Боруссия» подтвердила изменения в тренерском штабе

Нури Шахин и Свен Бендер официально вошли в тренерский штаб дортмундской «Боруссии».

Они будут помощниками Эдина Терзича. Контракты с обоими специалистами рассчитаны до 30 июня 2025 года.

Шахин и Бендер приступят к обязанностям с 1 января.