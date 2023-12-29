Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Турецкий журналист назвал имя нового главного тренера дортмундской «Боруссии»

    Турецкий журналист назвал имя нового главного тренера дортмундской «Боруссии»

    Главный тренер «Антальяспора» Нури Шахин возглавит дортмундскую «Боруссию». По данным журналиста Эртана Сузгуна, он войдет в тренерский штаб Эдина Терзича, а со следующего сезона возглавит команду.

    Ранее сообщалось, что Терзич может перейти на пост спортивного директора «Боруссии».

    • Нури Шахин выступал за дортмундцев в 2005–2007, 2008–2011, 2013–2018 годах.
    • «Боруссия» занимает пятое место в чемпионате Германии с 27 очками после 16 матчей.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

    Новости по теме
    Дортмундская «Боруссия» подтвердила изменения в тренерском штабе
    Топ-20 лучших клубов Европы согласно обновленному рейтингу УЕФА 2
    В «Боруссии» рассказали о жестких штрафах за лишний вес
    Источник: Страница Эртана Сузгуна в соцсети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.12.2023 10:18
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Dusheguboff
    1703841882
    Я его помню. Харизматичный был игрок, тренер возможно выйдет неплохой.
    Ответить
    FRZZ
    1703850823
    Нури Шахин был талантливым футболистом, но к сожалению не раскрылся полностью. Получил травму в Реале и потом так и не смог вернуться на прежний уровень.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+