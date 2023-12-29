Турецкий журналист назвал имя нового главного тренера дортмундской «Боруссии»

Главный тренер «Антальяспора» Нури Шахин возглавит дортмундскую «Боруссию». По данным журналиста Эртана Сузгуна, он войдет в тренерский штаб Эдина Терзича, а со следующего сезона возглавит команду.

Ранее сообщалось, что Терзич может перейти на пост спортивного директора «Боруссии».

Нури Шахин выступал за дортмундцев в 2005–2007, 2008–2011, 2013–2018 годах.

«Боруссия» занимает пятое место в чемпионате Германии с 27 очками после 16 матчей.

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