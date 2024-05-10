Организаторы Globe Soccer Awards назвали 15 номинантов на звание тренера года в Европы

Организаторы Globe Soccer Awards обнародовали список из 15 специалистов, претендующих на звание тренера года в Европе.

В него вошли Хаби Алонсо («Байер»), Рубен Аморим («Спортинг»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Луис Энрике («ПСЖ»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Себастьян Хенесс («Штутгарт»), Симоне Индзаги («Интер»), Мичел («Жирона»), Тиаго Мотта («Болонья»), Эдин Терзич («Боруссия» Д), Томас Тухель («Бавария»), Хави («Барселона»).