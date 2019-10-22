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Тиаго Мотта
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В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
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Агент: «Малком создает на поле рок-н-ролл. Он проводит лучший сезон за «Зенит»
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Тиаго Мотта
Полузащитник
Имя
Тиаго
Фамилия
Мотта
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
28 августа 1982 (40 лет)
Рост
188
Вес
83
Статистика
Новости
Статьи
Посты
22 октября 2019
22:54
Фото
Мотта возглавил «Дженоа». На пост претендовал Каррера
2
21 октября 2019
20:00
Sky Sport Italia: новым главным тренером «Дженоа» станет Тиаго Мотта
2
15:52
Ди Марцио: Тиаго Мотта – главный кандидат на пост тренера «Дженоа». Каррера и Гвидолин – запасные варианты
2
8 октября 2019
01:40
Венгер может возглавить «Лион»
4
11 июля 2019
10:17
«ПСЖ» объявил об уходе Мотты из клуба
30 марта 2019
01:58
Мотта: «Я бы хотел возглавить «ПСЖ». Работаю для этого»
2
12 февраля 2019
11:34
Мотта стал тренером юношеской команды «ПСЖ»
20 ноября 2018
21:18
Мотта: «Моуринью всегда нужен враг. Если он отсутствует, Жозе его придумает»
82
27 сентября 2018
23:19
Фото
Пирло получил тренерскую лицензию
7
25 июля 2018
09:46
Витсель заменит в «ПСЖ» Мотту
3
18 июля 2018
17:21
Мотта возглавил юношескую команду «ПСЖ»
1
30 мая 2018
11:47
Мотта: «Настроение Неймара зависит от множества мелочей, незаметных обычному человеку»
3
23 марта 2018
10:30
Мотта дисквалифицирован на три игры
6 марта 2018
21:40
Бершиче, Мотта, Кавани сыграют против «Реала»; Ковачич, Асенсио, Роналду – в старте гостей
4
18 февраля 2018
23:11
Игроки «ПСЖ» провели внутрикомандную беседу перед матчем с «Реалом»
6
11 февраля 2018
06:29
Мотта не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Реалом»
16 ноября 2017
19:19
Тиаго Мотта может пропустить остаток года из-за травмы
1
4 июля 2017
10:10
«ПСЖ» продлил контракт с Моттой
12 июня 2017
13:58
Мотта продлит контракт с «ПСЖ» и станет тренером
5 мая 2017
09:31
Ди Мария и Мотта дисквалифицированы на две игры, Павлович – на три
1
10 марта 2017
11:55
«ПСЖ» готов сотрудничать с полицией относительно атаки фанатов
9 марта 2017
16:47
Пострадавший болельщик «ПСЖ» написал заявление на Мотту
1
13:22
Видео
Мотта на автомобиле нанес травму болельщику «ПСЖ» после поражения от «Барселоны»
4
6 марта 2017
18:42
Ди Мария, Верратти и Мотта не сыграют против «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
10
3 марта 2017
15:36
Мотта готов продлить контракт с «ПСЖ»
31 декабря 2016
17:16
Полузащитник «ПСЖ» Мотта может оказаться в МЛС
15 ноября 2016
18:59
«Интер» и «Милан» проявляют интерес к Мотте
13:27
Мотта объявил об уходе из «ПСЖ»
12 ноября 2016
18:40
Мотта уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента
2 октября 2016
15:14
Мотта: «Очень рад за Кавани»
1
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