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Тиаго Мотта
Тиаго Мотта
Завершил карьеру
28 августа 1982 (44)
#8 | Полузащитник
188 см | 83 кг
Италия | Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Мотта возглавил «Дженоа». На пост претендовал Каррера
2019.10.22 22:54
2
Sky Sport Italia: новым главным тренером «Дженоа» станет Тиаго Мотта
2019.10.21 20:00
2
Ди Марцио: Тиаго Мотта – главный кандидат на пост тренера «Дженоа». Каррера и Гвидолин – запасные варианты
2019.10.21 15:52
2
Венгер может возглавить «Лион»
2019.10.08 01:40
4
«ПСЖ» объявил об уходе Мотты из клуба
2019.07.11 10:17
Мотта: «Я бы хотел возглавить «ПСЖ». Работаю для этого»
2019.03.30 01:58
2
Мотта стал тренером юношеской команды «ПСЖ»
2019.02.12 11:34
Мотта: «Моуринью всегда нужен враг. Если он отсутствует, Жозе его придумает»
2018.11.20 21:18
82
Фото
Пирло получил тренерскую лицензию
2018.09.27 23:19
7
Витсель заменит в «ПСЖ» Мотту
2018.07.25 09:46
3
Мотта возглавил юношескую команду «ПСЖ»
2018.07.18 17:21
1
Мотта: «Настроение Неймара зависит от множества мелочей, незаметных обычному человеку»
2018.05.30 11:47
3
Мотта дисквалифицирован на три игры
2018.03.23 10:30
Бершиче, Мотта, Кавани сыграют против «Реала»; Ковачич, Асенсио, Роналду – в старте гостей
2018.03.06 21:40
4
Игроки «ПСЖ» провели внутрикомандную беседу перед матчем с «Реалом»
2018.02.18 23:11
6
Мотта не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Реалом»
2018.02.11 06:29
Тиаго Мотта может пропустить остаток года из-за травмы
2017.11.16 19:19
1
«ПСЖ» продлил контракт с Моттой
2017.07.04 10:10
Мотта продлит контракт с «ПСЖ» и станет тренером
2017.06.12 13:58
Ди Мария и Мотта дисквалифицированы на две игры, Павлович – на три
2017.05.05 09:31
1
«ПСЖ» готов сотрудничать с полицией относительно атаки фанатов
2017.03.10 11:55
Пострадавший болельщик «ПСЖ» написал заявление на Мотту
2017.03.09 16:47
1
Видео
Мотта на автомобиле нанес травму болельщику «ПСЖ» после поражения от «Барселоны»
2017.03.09 13:22
4
Ди Мария, Верратти и Мотта не сыграют против «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
2017.03.06 18:42
10
Мотта готов продлить контракт с «ПСЖ»
2017.03.03 15:36
Полузащитник «ПСЖ» Мотта может оказаться в МЛС
2016.12.31 17:16
«Интер» и «Милан» проявляют интерес к Мотте
2016.11.15 18:59
Мотта объявил об уходе из «ПСЖ»
2016.11.15 13:27
Мотта уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента
2016.11.12 18:40
Мотта: «Очень рад за Кавани»
2016.10.02 15:14
1
1
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Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
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Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
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Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
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Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
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Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
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