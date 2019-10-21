Sky Sport Italia: новым главным тренером «Дженоа» станет Тиаго Мотта

Новым главным тренером «Дженоа» будет назначен бывший полузащитник сборной Италии Тиаго Мотта.

По информации источника, руководство генуэзского клуба во главе с президентом Энрико Прециози уже встретилось с Моттой в Милане и провело с 38-летним специалистом успешные переговоры. Уточняется, что Мотта будет представлен в качестве нового главного тренера «Дженоа» во вторник, 22 октября.