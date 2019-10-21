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Sky Sport Italia: новым главным тренером «Дженоа» станет Тиаго Мотта

21 октября 2019, 20:00
2

Новым главным тренером «Дженоа» будет назначен бывший полузащитник сборной Италии Тиаго Мотта.

По информации источника, руководство генуэзского клуба во главе с президентом Энрико Прециози уже встретилось с Моттой в Милане и провело с 38-летним специалистом успешные переговоры. Уточняется, что Мотта будет представлен в качестве нового главного тренера «Дженоа» во вторник, 22 октября.

  • Мотта выступал за «Дженоа» с 2008 по 2009 годы.
  • Единственным тренерским опытом итальянца была работа с юношеской командой «ПСЖ» (до 19 лет).

Источник: Sky Sport Italia
Италия. Серия А Дженоа Мотта Тиаго
Комментарии (2)
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vladimir-7
1571679670
Каррера просвистел мимо, даже, Дженоа и опять без работы и без денег.
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InterMilLano1908
1571686102
Вот вам и Каррера, тут даже Мотта в 38 лет без опыта его обошел... Факт что свинявым просто фартануло в чемпионский сезон
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