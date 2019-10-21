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    Sky Sport Italia: новым главным тренером «Дженоа» станет Тиаго Мотта

    Новым главным тренером «Дженоа» будет назначен бывший полузащитник сборной Италии Тиаго Мотта.

    По информации источника, руководство генуэзского клуба во главе с президентом Энрико Прециози уже встретилось с Моттой в Милане и провело с 38-летним специалистом успешные переговоры. Уточняется, что Мотта будет представлен в качестве нового главного тренера «Дженоа» во вторник, 22 октября.

    • Мотта выступал за «Дженоа» с 2008 по 2009 годы.
    • Единственным тренерским опытом итальянца была работа с юношеской командой «ПСЖ» (до 19 лет).

    Источник: Sky Sport Italia

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    21.10.2019 20:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 21 октября 2019, 22:28

      Вот вам и Каррера, тут даже Мотта в 38 лет без опыта его обошел... Факт что свинявым просто фартануло в чемпионский сезон

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 октября 2019, 20:41

      Каррера просвистел мимо, даже, Дженоа и опять без работы и без денег.

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