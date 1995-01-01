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    Ди Марцио: Тиаго Мотта – главный кандидат на пост тренера «Дженоа». Каррера и Гвидолин – запасные варианты

    Бывший полузащитник «Дженоа» Тиаго Мотта стал приоритетным кандидатом на пост главного тренера клуба, сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

    Президент «Дженоа» Энрико Прециози заинтересован в приглашении Мотты, и именно от него зависит, кто возглавит клуб. Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и Франческо Гвидолин, возглавлявший «Палермо», остаются запасными вариантами для «Дженоа» и ожидают решения Прециози.

    Мотта закончит обучение в июне 2020 года, у него пока нет тренерской лицензии. Это может помещать итальянцу возглавить «Дженоа».

    Ранее сообщалось, что Каррера ведет переговоры с «Дженоа».

    • «Дженоа» набрала пять очков в восьми турах Серии А и занимает 19-е место в турнирной таблице.
    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
    • Мотта играл за «Дженоа» в 2008-2009 годах.

    Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +10009

      vladimir-7 6 минут назад

      Каррере, как гл. тренеру ни в Италии, ни в другой стране, ничего не
      светит, если только тренеришкой в Сан-Марино.

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