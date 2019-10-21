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  • Ди Марцио: Тиаго Мотта – главный кандидат на пост тренера «Дженоа». Каррера и Гвидолин – запасные варианты

Ди Марцио: Тиаго Мотта – главный кандидат на пост тренера «Дженоа». Каррера и Гвидолин – запасные варианты

21 октября 2019, 15:52
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Бывший полузащитник «Дженоа» Тиаго Мотта стал приоритетным кандидатом на пост главного тренера клуба, сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Президент «Дженоа» Энрико Прециози заинтересован в приглашении Мотты, и именно от него зависит, кто возглавит клуб. Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и Франческо Гвидолин, возглавлявший «Палермо», остаются запасными вариантами для «Дженоа» и ожидают решения Прециози.

Мотта закончит обучение в июне 2020 года, у него пока нет тренерской лицензии. Это может помещать итальянцу возглавить «Дженоа».

Ранее сообщалось, что Каррера ведет переговоры с «Дженоа».

  • «Дженоа» набрала пять очков в восьми турах Серии А и занимает 19-е место в турнирной таблице.
  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
  • Мотта играл за «Дженоа» в 2008-2009 годах.

Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио
Италия. Серия А Италия Дженоа Спартак Мотта Тиаго Гвидолин Франческо Каррера Массимо
Комментарии (2)
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vladimir-7
1571665936
Каррере, как гл. тренеру ни в Италии, ни в другой стране, ничего не светит, если только тренеришкой в Сан-Марино.
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maygli
1571694483
Чёт никак у Карреры не складывается с работой гл. тренером... может помощником куда нить попробовать? Ну жалко, время идёт, а он не у дел.
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