Ди Марцио: Тиаго Мотта – главный кандидат на пост тренера «Дженоа». Каррера и Гвидолин – запасные варианты

Бывший полузащитник «Дженоа» Тиаго Мотта стал приоритетным кандидатом на пост главного тренера клуба, сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Президент «Дженоа» Энрико Прециози заинтересован в приглашении Мотты, и именно от него зависит, кто возглавит клуб. Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и Франческо Гвидолин, возглавлявший «Палермо», остаются запасными вариантами для «Дженоа» и ожидают решения Прециози.

Мотта закончит обучение в июне 2020 года, у него пока нет тренерской лицензии. Это может помещать итальянцу возглавить «Дженоа».

Ранее сообщалось, что Каррера ведет переговоры с «Дженоа».