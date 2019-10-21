Ди Марцио: Тиаго Мотта – главный кандидат на пост тренера «Дженоа». Каррера и Гвидолин – запасные варианты

Бывший полузащитник «Дженоа» Тиаго Мотта стал приоритетным кандидатом на пост главного тренера клуба, сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Президент «Дженоа» Энрико Прециози заинтересован в приглашении Мотты, и именно от него зависит, кто возглавит клуб. Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и Франческо Гвидолин, возглавлявший «Палермо», остаются запасными вариантами для «Дженоа» и ожидают решения Прециози.
Мотта закончит обучение в июне 2020 года, у него пока нет тренерской лицензии. Это может помещать итальянцу возглавить «Дженоа».
Ранее сообщалось, что Каррера ведет переговоры с «Дженоа».
- «Дженоа» набрала пять очков в восьми турах Серии А и занимает 19-е место в турнирной таблице.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
- Мотта играл за «Дженоа» в 2008-2009 годах.
Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио