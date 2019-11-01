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    Франческо Гвидолин

    Тренер
    Имя Франческо
    Фамилия Гвидолин
    Гражданство Италия
    Дата рождения 3 октября 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Суонси 7 1 5 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.08.2016 Бернли 0 : 1 Суонси
    20.08.2016 Суонси 0 : 2 Халл Сити
    27.08.2016 Лестер 2 : 1 Суонси
    11.09.2016 Суонси 2 : 2 Челси
    18.09.2016 Саутгемптон 1 : 0 Суонси
    24.09.2016 Суонси 1 : 3 Манчестер Сити
    01.10.2016 Суонси 1 : 2 Ливерпуль
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