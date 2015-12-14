Берлускони дает последний шанс Михайловичу

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович все ближе подступает к черте, за которой его ждет отставка. В ситуацию готов вмешаться президент миланского клуба Сильвио Берлускони, который поставил перед сербским молодым специалистом задачу набрать шесть очков в последних двух матчах в 2015 году – против «Сампдории» и «Фрозиноне».

Итальянские СМИ уже гадают, кто сможет сменить Михайловича. Называются Лучано Спаллетти, Кристиан Брокки, Мауро Тассотти, Франческо Гвидолин и Чезаре Пранделли.

Напомним, что в текущем сезоне «Милан» занимает после 16 матчей в серии А седьмую строчку в турнирной таблице. В последнем матче дружина Михайловича не смогла одолеть «Верону» – 1:1.