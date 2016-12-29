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Франческо Гвидолин
Материалы
Франческо Гвидолин - материалы
Италия
3 октября 1955 (71)
Тренер
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Публикации
Райан Стикс. Почему Гиггз будет плохим тренером и похоронит «Суонси»
Райан Гиггз может возглавить «Суонси». Работа валлийцу предстоит нелегкая – вытягивать «лебедей» из подвала турнирной таблицы. Тимофей Яценко не уверен, что такая задача Гиггзу под силу.
29.12.2016 14:00
2
«В кино мне дают бесплатный попкорн». История рэпера, который не нужен сборной Голландии
Лидер «Суонси» Лерой Фер – незаметный герой сезона в Англии. Артем Борисов рассказывает историю футболиста, который читает хип-хоп, может случайно купить лошадь и дружил со Смоловым.
02.12.2016 11:00
2
Широков мог перейти в «Борнмут». Фанаты «Спартака» испортили питерские граффити. Дайджест событий дня
Александр Головин продлил контракт с ЦСКА. Роберто Ди Маттео уволен из «Астон Виллы». Широков мог завершить карьеру в Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
03.10.2016 20:52
13
Пять причин, почему этот сезон в Серии А уже крутой
Итальянский чемпионат в последние годы терпел издевательства со стороны кого угодно. Серия А в популярности начала проигрывать даже французскому чемпионату. Но только не сейчас. «Бомбардир» восстанавливает славную репутацию итальянского футбола, объясняя, почему нынешний сезон может стать лучшим за долгие годы.
22.01.2016 17:15
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