Статистика по турнирам

Англия. Премьер-лига 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008