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Франческо Гвидолин
Статистика
Франческо Гвидолин - статистика
Италия
3 октября 1955 (71)
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Статистика по турнирам
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Суонси
7
1
5
1
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Суонси
1 : 2
01.10.2016
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Суонси
1 : 3
24.09.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Саутгемптон
1 : 0
18.09.2016
Суонси
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Суонси
2 : 2
11.09.2016
Челси
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Лестер
2 : 1
27.08.2016
Суонси
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Суонси
0 : 2
20.08.2016
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Бернли
0 : 1
13.08.2016
Суонси
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