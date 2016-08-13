Франческо Гвидолин - статистика
Тренер
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Гвидолин
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|3 октября 1955
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Гвидолин
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|3 октября 1955
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Суонси
|7
|1
|5
|1
|Дата
|Матч
|13.08.2016
|Бернли
|0 : 1
|Суонси
|20.08.2016
|Суонси
|0 : 2
|Халл Сити
|27.08.2016
|Лестер
|2 : 1
|Суонси
|11.09.2016
|Суонси
|2 : 2
|Челси
|18.09.2016
|Саутгемптон
|1 : 0
|Суонси
|24.09.2016
|Суонси
|1 : 3
|Манчестер Сити
|01.10.2016
|Суонси
|1 : 2
|Ливерпуль