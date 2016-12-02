«В кино мне дают бесплатный попкорн». История рэпера, который не нужен сборной Голландии

Ксения Фер собиралась ответить на телефонный звонок, но в тот момент она еще не могла знать, что ее ожидает. Звонил муж, волновался: «Детка, э-э-э, я купил тебе лошадь». Девушка молчала, и Лерой повторил: «Лошадь». На этот раз Ксения поняла, в чем дело. Она действительно любит лошадей, и однажды Лерой в шутку (?!) пообещал сделать ей такой подарок. Но, в конце концов, они живут в обычной квартире далеко не на первом этаже!

По ту сторону трубки в таком же шоке сидел новоиспеченный хозяин жеребца. Лерой Фер просто забрел с приятелем на аукцион по продаже скаковых лошадей. Все лоты выставлялись на торги за шальные даже для футболиста деньги – порядка 500 тысяч евро, поэтому Фер сидел без дела и играл в мобильный телефон. Когда он услышал стартовую цену в 30 тысяч евро, поднял руку: «Это для меня!» После чего вернулся к телефону, ожидая, что кто-то предложит более серьезные деньги и заберет коня себе. Вскоре предательский удар молотка констатировал: «Продано!»

Перепугаться всерьез Фер не успел, вскоре к нему подошел более серьезный претендент и перекупил лошадь. Лерой умудрился заработать 5 кусков сверху.

Учитывая количество историй, Фер – герой интернета. Однако все его приключения не тянут на скандалы. Лишь однажды Лерой стал участником настоящего конфликта, но и тут никакой вины за ним не было. Игрок выложил в фейсбуке селфи со своими партнерами по сборной Голландии. Все девять героев снимка были темнокожими. В комментариях тут же рванула бомба в трололо-эквиваленте. Помимо прочего, футболистов сравнили с Цварте Питами – темнокожими помощниками голландского Санта Клауса. По итогам расистского флуда полиция выписала троим пользователям штрафы.

Лерой Фер известен своими музыкальными талантами. Иногда голландец читает рэп в дуэтах с другими футболистами. Так у него завязалась дружба с игроком «Ньюкасла» Вурноном Анитой. «Мы оба любим музыку, – говорит Лерой. – У него есть собственная студия, поэтому мы решили записать трек с Райаном Бабелем и еще одним голландским футболистом Мичелом Бургзоргом – он классный рэпер». Однажды голландская пресса сумела свести Фера с Анитой в рэп-баттле.

Настоящая слава пришла к Лерою после выхода ролика, снятого на их свадьбе с Ксенией. Молодожены танцевали типичный «медляк», и в нужный момент подмигнули диджею, чтобы тот сменил пластинку. Последовал зажигательный танец, который стал настолько популярен, что в течение долгого времени к Феру подходили восхищенные люди (в том числе футболисты – прямо на поле) и выражали эмоции от увиденного. «Мы с женой почти не тренировались. Всего пару раз по 20 минут. В тот день мы танцевали медленный танец, и я сказал Ксении: «Сделаем это?» Никто в зале не знал, что будет происходить», – смеется игрок.

Откуда у Ксении Фер такое экзотическое имя – доподлинно неизвестно, зато хорошо известны корни Лероя. Его семья приехала в Европу с Нидерландских Антильских островов, из бывшей голландской колонии в Карибском море. Несмотря на то, что будущий футболист родился уже в Нидерландах (в небольшом зеленом городке Зутермере), он крайне бережно относится к своей исторической родине. «Мое сердце думает о Кюрасао. Было бы здорово представлять на чемпионате мира Нидерландские Антильские острова, это дало бы островам огромный стимул», – говорил Фер в 2008 году, уже поиграв за несколько юношеских сборных Голландии. В конце концов, игрок все-таки принял решение выступать за «оранжевых».

На протяжении некоторого времени агентом Фера был эксцентричный Мино Райола. Диалоги Райолы и его подопечного, увы, не просочились в публичное поле, да и вряд ли Лерой произносил афоризмы а-ля Ибрагимович («Я Златан, сын Божий!»). Однако некоторые высказывания голландца на сходную тему нам известны. «Бог дал мне мой футбольный талант. Я благодарю его за это каждый день», – говорит Фер, на правой руке которого набита татуировка с христианским крестом и надписью «Я верю в Бога». Еще в Зутемере Лерой был постоянным посетителем католической церкви, а с тех пор неоднократно участвовал в красивых «акциях добра»: например, в 2015 году Фер посвятил забитый мяч семье Рио Фердинанда, жена которого погибла от рака.

Лерой Фер – воспитанник «Фейеноорда». Это почти «выпускной класс» для нынешнего голландского поколения. Защитники Мартинс Инди, Янмаат и Де Фрей, хавбеки Фер, Вейналдум, Класси – все они воспитанники роттердамского клуба, однажды пригодившиеся Луи ван Гаалу. Это сегодня мы знаем сборную Голландии, которая оставила дыру в истории, не сумев преодолеть самый простой отборочный турнир. На самом деле, новая генерация местных футболистов начала с огромного успеха. Команда, собранная на развалинах прежнего звездного поколения, выиграла бронзу чемпионата мира. И хотя Фер не был первым кандидатом в опорную зону, на том турнире полузащитник даже успел отличиться, головой отправив мяч в ворота Чили. Это случилось в концовке удушающего матча, в котором встретились две команды, раздавившие перед тем сборную Испании.

Обойма, с которой работал ван Гаал, сложилась чуть раньше на молодежном уровне. В 2013 году на израильский Евро U-21 Нидерланды привезли команду, которая, фактически, уже являлась первой сборной страны. Голландцы попали в тяжелейшую группу, а потому стартовая победа над Германией была предельно значимой. Эмоциональная игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «оранжевых», а победный мяч в добавленное время забил опорный хавбек Лерой Фер. Три дня спустя Фер отличился в разгроме сборной России.

Перед матчем Лерой дал единственное интервью российской прессе, в котором теплыми словами вспомнил бывшего партнера по «Фейеноорду» Федора Смолова: «Это очень хороший футболист: талантливый, техничный, очень опасен в пределах штрафной».

Молодые «оранье» с их яркой манерой игры очевидно рассматривались в качестве претендентов на трофей, но в полуфинале все же уступили не менее интересной Италии во главе с Лоренцо Инсинье и Фабио Борини. Зато через год взяли свое на взрослом бразильском мундиале.

Тем удивительнее, что с новым тренером, да еще таким опытным, как Гус Хиддинк, Нидерланды оказались совершенно несостоятельны в следующем отборочном турнире. Молодое поколение, которое, казалось, пришло надолго, быстро сгорело. В такой ситуации Фер вообще не пригодился сборной. После чемпионата мира он сыграл за свою страну лишь 5 матчей, самый продолжительный отрезок – 13 минут с Исландией. Недавно Фер все-таки съездил в сборную, но не сыграл даже с Люксембургом.

Ни Хиддинк, ни сменивший его Данни Блинд толком не заинтересовались бывшим капитаном юношеской сборной – опорным полузащитником с хорошим пасом, цепкой игрой в отборе и отменными физическими данными. Обладая необычным для хавбека ростом в 187 сантиметров, Фер полезен на стандартах у своих и чужих ворот и более всего напоминает Патрика Клюйверта, оказавшегося в центре полузащиты.

Неслучайно именно Клюйверта Лерой называет любимым игроком своего детства: «Я смотрел, любовался его голами, старался что-то повторять за ним, хотел быть, как он – забивать кучу голов, разных, самых красивых. Я им по-настоящему, по-детски восхищался». Кстати, Феру удалось непосредственно поработать под руководством кумира – сначала в «Твенте», а затем в сборной ван Гаала.

26-летний Фер успел сменить немало клубов. В «Фейеноорде» он оказался десятилетним мальчиком, приехав из команды ДВО (Зутермер). Будучи одним из наиболее талантливых учеников академии, в 17 лет он подписал контракт с основой «Фейеноорда». В тот момент Фер совмещал занятия футболом с учебой в школе и работой в клубном магазине. «Сначала я должен был играть перед болельщиками, а потом еще и обслуживать их», – с улыбкой вспоминает игрок.

2 декабря 2007 года Берт Ван Марвейк впервые выпустил юношу на поле в матче чемпионата Голландии: на 84-й минуте полузащитник заменил Нури Шахина. Спустя два месяца Фер попал в основной состав – и сразу на игру против «Аякса», а еще через два месяца забил дебютный гол в ворота команды НАК (Бреда).

По итогам 2008 года Фера признали «Талантом года» в «Фейеноорде». Новый тренер клуба Гертьян Вербек решил использовать Лероя на позиции под нападающим Роем Макаем. Правда, сам Вербек продержался в Роттердаме недолго, и вскоре Фер вернулся в опорную зону. Молодой полузащитник стал важной фигурой для команды, а затем и вице-капитаном, однако на старте сезона-2011/12 неожиданно подписал контракт с «Твенте».

Решение оказалось удачным: Фер сумел забить 10 голов в 39 играх. Следующий сезон хавбек также провел достойно, за что получил несколько предложений из-за рубежа.

Первая попытка уехать в Англию провалилась на самом финише переговоров: «Эвертон» и «Твенте» не смогли согласовать цену трансфера. Сам футболист признался в интервью: «Это последствия операции, которую мне сделали четыре месяца назад. Я могу понять заботу «Эвертона» о клубном бюджете, но также понимаю и «Твенте», который настаивал на достигнутом ранее соглашении».

В результате Фер оказался в АПЛ только летом 2013 года. Новой командой голландца стал «Норвич». По итогам сезона клуб вылетел в Чемпионшип, а Лерой перешел в «Куинз Парк Рейнджерс». Который также покинул премьер-лигу через год. Летом 2015-го Фер провалил еще один медосмотр – на этот раз в «Сандерленде» – и был вынужден пахать во втором дивизионе. Благо, уже зимой подвернулся вариант с арендой в «Суонси». «КПР – один из самых маленьких клубов в Лондоне. Поэтому, если ты играешь в КПР, тебя не узнают на улицах. А в «Суонси» все иначе, люди обхаживают тебя, как короля. Когда мы идем в кино, мне дают бесплатный попкорн», – говорит Фер.

Тренер «Суонси» Франческо Гвидолин поначалу не собирался обхаживать голландца как короля. Позже выяснилось, что итальянец вообще плохо понимал, кого ему привезли, однако по итогам весенней части чемпионата полузащитник произвел серьезное впечатление на тренера, в результате «Суонси» выкупил контракт футболиста у «КПР». Новый сезон Фер начал с трех голов в четырех турах АПЛ, но это не спасло Гвидолина от увольнения.

При тренере Бобе Брэдли валлийцы пока самая странная команда лиги. Брэдли мудрит со схемой, и «Суонси» может проиграть несколько матчей с Сигурдссоном-центрфорвардом, а может зарубиться с «Пэлас» – 5:4. Всего Фер забил уже 6 голов, и вероятно Лерою все же придется выполнить обещание: повторно исполнить перед командой номер, который был показан на церемонии представления новичков «Суонси» этим летом. Тогда Фер выступил с песней Дрейка «Controlla» и поставил себе «твердую восьмерку» по десятибалльной шкале. «Мы были в Вашингтоне, и все футболисты говорили мне: «Ты должен сделать это еще раз». Даже наш парень-осветитель сказал: «Пой, Лерой».